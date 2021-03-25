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Болельщики: Путин разрушил последний шанс на возрождение нашего футбола

Фанаты футбола считают, что президент кардинально неправ в вопросе лимита не легионеров

Фото: Global Look Press

Владимир Путин подверг критике идею о снятии ограничения на число легионеров в российском футболе.

«Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну, замечательно: вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда по футболу не играет на Олимпийских играх? Ну, еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть», - сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

В соцсетях, впрочем, с президентом не согласились, так как большинство болельщиков считает лимит злом, который влечет большие зарплаты для отечественных футболистов просто за наличие российского паспорта.

«Он разрушил последний шанс на возрождение нашего футбола», - кратко подвел итог читатель.

«Да... Путин несомненно «лучше» разбирается в футболе... Как по мне, то лучше еще 20 лет не выступать на ЧМ, ЧЕ и т.п. и за это время перекроить все в РФС - и зарплаты, бонусы, и легионеров. Чтобы наши стремились попасть в основной состав команды, и как следствие - ДОКАЗАТЬ игрой за сборную, что ты можешь ИГРАТЬ в футбол и имеешь право на бОльшую зарплату и большие бонусы, а не ходить по полю и пинать мяч, зная что из-за безвыходности и так выпустят играть...» - разъяснил предыдущую позицию следующий россиянин.

«По-моему, народ в основном против лимита. Депутаты, как представители народа, должны поставить на место исполнительную власть, то есть Путина. Почему молчит Терешкова?» - не понимает болельщик.

«Беда, коль пироги начнет печь сапожник, А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад. Везде надо нос сунуть. Ручное управление», - не понимает, для чего президент поднял этот вопрос любитель спорта.

«Ха-ха. Подписан на ютуб-канал «Фабрика футбола». Там ведущий говорит: «Только глупый, недалекий человек может не понимать пользу от отмены лимита». Просто вспомнил», - пишет россиянин.

«Ну, проблем больше нет, осталось только футболом поуправлять...» - заметил пенсионер.

«Пока клубы будут существовать за счёт налогоплательщиков, ничего хорошего не будет. Лимит - зло. Лучше бы в хоккей играл, а в футбол не совался», - предлагает фанат.

«Президенту нечем больше заняться видимо, лучше бы пенсионную реформу отменил», - отметил несостоявшийся пенсионер.

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