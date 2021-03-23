Япония отказалась проводить клубный чемпионат мира по футболу, который должен был пройти в декабре 2021 года, из-за связанных с коронавирусом ограничений. Об этом сообщается на официальном сайте Японской футбольной ассоциации.

Как отмечается, такое решение было принято в результате обсуждений между Международной автомобильной федерацией (FIFA) и Японской футбольной ассоциацией (JFA).

«На данный момент трудно предсказать статус новой коронавирусной инфекции в конце года, также существуют различные ограничения, такие как ограничения на количество зрителей. Мы пришли к выводу, что провести мероприятие посреди него очень сложно.

Уточняется, что позже ФИФА объявит альтернативные места проведения турнира.

Чемпионат мира среди футбольных клубов должен пройти с 9 по 19 декабря. Япония восемь раз в истории принимала турнир, в последний раз в 2016 году. Предстоящий клубный чемпионат мира должен был стать частью празднования столетия Японской футбольной ассоциации.