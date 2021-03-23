Клубный чемпионат мира по футболу FIFA не будет проводиться в Японии из-за COVID-19
Предстоящий клубный чемпионат мира должен был стать частью празднования столетия Японской футбольной ассоциации
Япония отказалась проводить клубный чемпионат мира по футболу, который должен был пройти в декабре 2021 года, из-за связанных с коронавирусом ограничений. Об этом сообщается на официальном сайте Японской футбольной ассоциации.
Как отмечается, такое решение было принято в результате обсуждений между Международной автомобильной федерацией (FIFA) и Японской футбольной ассоциацией (JFA).
«На данный момент трудно предсказать статус новой коронавирусной инфекции в конце года, также существуют различные ограничения, такие как ограничения на количество зрителей. Мы пришли к выводу, что провести мероприятие посреди него очень сложно.
Уточняется, что позже ФИФА объявит альтернативные места проведения турнира.
Чемпионат мира среди футбольных клубов должен пройти с 9 по 19 декабря. Япония восемь раз в истории принимала турнир, в последний раз в 2016 году. Предстоящий клубный чемпионат мира должен был стать частью празднования столетия Японской футбольной ассоциации.
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