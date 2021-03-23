Сегодня, в 16:36

Клубный чемпионат мира по футболу FIFA не будет проводиться в Японии из-за COVID-19

Предстоящий клубный чемпионат мира должен был стать частью празднования столетия Японской футбольной ассоциации

Фото: Global Look Press

Япония отказалась проводить клубный чемпионат мира по футболу, который должен был пройти в декабре 2021 года, из-за связанных с коронавирусом ограничений. Об этом сообщается на официальном сайте Японской футбольной ассоциации. 

Как отмечается, такое решение было принято в результате обсуждений между Международной автомобильной федерацией (FIFA) и Японской футбольной ассоциацией (JFA). 

«На данный момент трудно предсказать статус новой коронавирусной инфекции в конце года, также существуют различные ограничения, такие как ограничения на количество зрителей. Мы пришли к выводу, что провести мероприятие посреди него очень сложно.

Уточняется, что позже ФИФА объявит альтернативные места проведения турнира. 

Чемпионат мира среди футбольных клубов должен пройти с 9 по 19 декабря. Япония восемь раз в истории принимала турнир, в последний раз в 2016 году. Предстоящий клубный чемпионат мира должен был стать частью празднования столетия Японской футбольной ассоциации. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 3 дня назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Общество 1 час назад

21 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Общество 5 часов назад

Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Расследование 3 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Шоу-бизнес 49 минут назад

"Верните мой 1977": Лев Лещенко впервые выступит в клубе

Культура и ТВ 1 час назад

"С возвращением в матрицу": вышел первый трейлер новой части "Матрицы"

Шоу-бизнес 2 часа назад

Муж Макеевой: У нас с Настей будут общие дети!

Культура и ТВ 6 часов назад

Алексей Шор: мне интересно все, что связано с русской культурой

Культура и ТВ 8 часов назад

Писатель Алексей Сальников: "Если я попаду в ситуацию Серебренникова, меня спасать не надо"

Шоу-бизнес 10 часов назад

Пугачёва и Галкин, Собчак и Богомолов, Бондарчук и Паулина на вечере в честь Вертинского

Шоу-бизнес 19 часов назад

Комик Соболев заплатит 100 тысяч тольяттинцу, которого назвал геем

Культура и ТВ 23 часа назад

Ивана Краско выписали из больницы

Шоу-бизнес 1 день назад

Аскольд Запашный: После устроенного сестрой скандала, меня от неё навсегда отвернуло

Шоу-бизнес 1 день назад

Данко: МакSим могла оказаться в больнице из-за пластики

Шоу-бизнес 1 день назад

"Страдает из-за свадьбы Шаляпина". Внучка Гурченко задумалась о крайних мерах?

Культура и ТВ 1 день назад

Наталия Белохвостикова: "Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон дополняли друг друга"

Культура и ТВ 1 день назад

Римас Туминас завершает «Войну и мир» к 100-летию Вахтанговского театра

Шоу-бизнес 1 день назад

Шалунья: Карина Зверева взбудоражила соцсети полуголым фото

Шоу-бизнес 1 день назад

Светлану Светикову "перепутали" с Дженнифер Лопес

Шоу-бизнес 1 день назад

Ким Кардашьян: Настя Каменских показала свои "голливудские" формы

Спорт 1 день назад

"Яшин, прости, мы не туда свернули": сборной России досталось от болельщиков за победу над Мальтой

Шоу-бизнес 1 день назад

Мария Горбань – сексуальные фотографии с отдыха в Майами

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика