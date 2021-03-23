Сборная России по футболу обыграла Мальту в отборочном матче к ЧМ-2022 в Катаре.

Счет открыл на десятой минуте нападающий Федор Смолов, вышедший на поле с капитанской повязкой. Ошибка вратаря Анри Бонелло помогла ему выделиться.

По итогам второго тайма Зелимхан Бакаев (на 84-й минуте) удвоил преимущество команды Валерия Карпина. Полузащитник уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол мальтийского защитника Райана Камензули.

Несмотря на победный счет в матче, болельщики сборной России остались крайне недовольны качеством игры. Многие ставят подопечным Карпина в упрек то, что им противостояла команда, которую принято называть «футбольным карликов». По мнению россиян, побеждать такие команды нужно гораздо увереннее.

«Обыграли Мальту, с населением одной Пензы... Наши еле ползают по полю и кое-как обыгрывают аутсайдеров»;

«Результат вроде отличный по ходу сбора, но футбол отвратительный»;

«Ужасная игра. Еле-еле обыграли страну, население которой с пол Ростова»;

«А что мы хотим? Мы 41е в мире. Такой уж у нас уровень на планете»;

«Тот случай, когда великая страна с великим футбольным наследием радуется грандиозной победе над Мальтой. Над Мальтой, Карл! Яшин, прости, мы не туда свернули», - пишут в комментариях под новостями о победе сборной России над Мальтой.