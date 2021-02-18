У фаната "Зенита" подозревают перелом позвоночника после нападения болельщиков "Спартака"

Массовой дракой закончился визит фанатов «Спартака» на матч «Зенита-2», сообщает Readovka.

Никто из пострадавших в результате побоища не обратился в полицию. Известно, что у одного из фанатов подозревают перелом позвоночника.

ТАСС пишет, что уголовное дело по статье о хулиганстве в местном УМВД все-таки завели.

На видео с недружественной встречи видно, как одни мужчины пинают и бьют руками других, в том числе по голове. Некоторые участники драки в соцсетях бравируют дракой.

«А вы и дальше сидите в своих пропёрженных квартирах, а мы на выезде любимой команды, поняли?! Чаще ездите на выезда, но не забывайте, [блин], что вас могут накрыть. Ахаха! А стоило ли это того? Конечно, стоило»

, – радуется на видео мужчина с медицинской ватой в носу.