У фаната "Зенита" подозревают перелом позвоночника после нападения болельщиков "Спартака"
УМВД по Тверской области завело уголовное дело по статье о хулиганстве
Массовой дракой закончился визит фанатов «Спартака» на матч «Зенита-2», сообщает Readovka.
Никто из пострадавших в результате побоища не обратился в полицию. Известно, что у одного из фанатов подозревают перелом позвоночника.
ТАСС пишет, что уголовное дело по статье о хулиганстве в местном УМВД все-таки завели.
На видео с недружественной встречи видно, как одни мужчины пинают и бьют руками других, в том числе по голове. Некоторые участники драки в соцсетях бравируют дракой.
«А вы и дальше сидите в своих пропёрженных квартирах, а мы на выезде любимой команды, поняли?! Чаще ездите на выезда, но не забывайте, [блин], что вас могут накрыть. Ахаха! А стоило ли это того? Конечно, стоило»
, – радуется на видео мужчина с медицинской ватой в носу.