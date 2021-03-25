36 золотых медалей: Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады
По общему количеству медалей у российской сборной третье место
По итогам Паралимпиады в активе россиян оказалось 49 бронзовых медалей, 33 серебряных и 36 золотых. В итоге Россия оказывается на четвертой строчке медального зачета.
На третьем месте спортсмены из Штатов, на втором – Британия, на первом – Китай. У паралимпийцев из КНР 990 золотых медалей.
По общему числу наград Россия стала третьей, передает «Интерфакс», уступив Британии и Китаю.
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