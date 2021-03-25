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"Успокойтесь, хватило нам уже Олимпиад – до сих пор огребаем": в сети не в восторге от заявления Путина

Россияне считают, что никакая новая Олимпиада нам не нужна, так как "сочинская привела к повышению пенсионного возраста"

Фото: Global Look Press

Владимир Путин не исключил проведения Олимпийских игр в России, если «принципы олимпизма не будут извращаться» и «не будет примесей политхарактера» у соревнований.

В четверг мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что власти региона планируют подать заявку на проведение Олимпиады 2036 года.

Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с сожалением отметил, что все меньше стран претендуют на проведение у себя Олимпиады ввиду сложившейся ситуации с пандемией коронавируса.

«Вы видели, как шла подготовка, да и в ходе проведения Олимпийских игр очень много было манифестаций в той же Японии, протестующих против проведения Олимпиады именно в этой стране. Но мы всегда поддерживали, и, надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет здесь примесей политического характера», - сказал Путин.

«Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, и Владивосток - это, конечно, одна из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато, надо все посчитать», - добавил российский президент.

Путин отметил, что в целом проведение крупных международных политических мероприятий и спортивных соревнований всегда идет на пользу тому или иному региону.

В соцсетях с ним, впрочем, согласились далеко не во всем.

«Господин президент, не надо нам больше никаких Олимпиад. Та, что прошла в Сочи, аукнулась людям повышением пенсионного возраста, чтобы вам на все хватило. А теперь что ждать?» - пишет читатель.

«Россию путинского режима еще долго будут упрекать употреблением спортсменами допинга. И пока Путин у власти, России не видать проведения Олимпийских Игр», - считает пенсионер.

«Сначала нужно переучредить МОК и ликвидировать ВАДА как структуру. То есть, никогда», - уверен москвич.

«Кому-то надо таблетки принять, а не олимпиаду», - неожиданно отмечает студент.

«А под каким флагом Россия там будет?» - задает, пожалуй, самый главный вопрос болельщик нашей сборной.
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