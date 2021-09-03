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Российская сборная обновила рекорд по количеству медалей на летних Паралимпийских играх

Сейчас на счету россиян 103 медали, из которых 33 золотые, 28 серебряные и 43 бронзовые

Фото: Паралимпийский комитет России

Паралимпийская сборная России обновила свой рекорд по числу завоеванных медалей в истории летних игр. Об этом сообщает РИА Новости.

После победы нашего пловца Романа Жданова на Паралимпиаде в Токио в 50-метровке на спине в классе S4 на счету сборной стало уже 103 медали (33 золотых, 28 серебряных и 43 бронзовых). 

Последний лучший результат сборной России был поставлен на Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году, тогда наши спортсмены заработали 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых).

Сейчас российская команда занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады. Лидирует Китай (85–50–45), на втором месте – Великобритания (37–32–38). Следом за нами, на четвертом месте, США (32–33–24).

Рекорд по количеству заработанных наград поставила сборная США на Играх 1984 года, в общей сложности американцы завоевали 397 медалей (137-131-129). 

Церемония закрытия Паралимпиады состоится в воскресенье, 5 сентября.

Как сообщили в Паралимпийском комитете сборной России, 4 сентября из Токио возвращаются российские спортсмены, завершившие выступление на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. В столицу прибудет 181 член делегации ПКР, среди них представители команд по конному спорту, бочча, легкой атлетике, велоспорту, настольному теннису, стрельбе из лука, голболу, плаванию, теннису на колясках.

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