В МИД РФ допускают попытки США выкрасть российских спортсменов
Сергей Лавров допускает, что Соединенные Штаты под предлогом нарушения допинговых правил могут предпринять попытку похищения отдельных спортсменов
Глава российского МИД Сергей Лавров допускает, что Соединенные Штаты под предлогом нарушения допинговых правил могут предпринять попытку похищения отдельных российских спортсменов. При этом министр добавил, что речь идет о тех атлетах, которых Вашингтон «считает угрозой».
«Не исключено, что так же, как американцы похищают тех, кого они подозревают в чем-либо, во всех уголках мира, просто вывозя их на свою территорию в нарушении всех законов, такие же методы могут быть применены для наказания спортсменов, сдавших положительные тесты. Тех, кого американцы могут считать угрозой для своих интересов в соревнованиях международного уровня», - подчеркнул глава российской дипломатии во время встречи с представителями и функционерами спортивного сообщества в Свердловской области.
Примечательно, что американский президент Джо Байден немногим ранее поставил подпись под принятым Конгрессом США «актом Родченкова». Этот документ, как утверждают в Вашингтоне, направлен на борьбу с допингом по всему миру через американские суды. Согласно закону, американские суды получат возможность выносить обвинительные приговоры в рамках уголовных дел за применение допинга на спортивных мероприятиях, в которых принимают участие спортсмены из Соединенных Штатов.
Теги: #Лавров, #спорт, #Допинг-скандалы
Рубрика: Спорт