Россиянин получил золото в толкании ядра на Паралимпиаде и установил новый рекорд
Новая награда в копилке российской сборной стала 22 по счету
Российский легкоатлет Владимир Свиридов стал 22-м участником Паралимпиады от России, получившим золото соревнований в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс».
Свиридов выступал в номинации толкания ядра. Его результат стал новым рекордом мира – 16,67 метров.
Всего в медальной копилке россиян на текущей паралимпиаде также на текущий момент 12 серебряных и 33 бронзовые награды.
Рубрика: Спорт