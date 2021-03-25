Россиянин получил золото в толкании ядра на Паралимпиаде и установил новый рекорд

Российский легкоатлет Владимир Свиридов стал 22-м участником Паралимпиады от России, получившим золото соревнований в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свиридов выступал в номинации толкания ядра. Его результат стал новым рекордом мира – 16,67 метров.

Всего в медальной копилке россиян на текущей паралимпиаде также на текущий момент 12 серебряных и 33 бронзовые награды.