Россияне выиграли прошедший в Москве чемпионат мира по пляжному футболу

Российская команда выиграла чемпионат мира по пляжному футболу, победив соперников из Японии со счетом 5-2. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Финальный матч прошел 29 августа на стадионе «Лужники» в Москве.

По одному голу забили Федор Земсков, Андрей Новиков и Артур Папоротный, а Юрий Крашенинников оформил дубль.

Как отмечается, сборная России выигрывает золото мирового первенства в третий раз в своей истории. Ранее наши спортсмены побеждали в 2011 и 2013 годах, на чемпионате 2019 года россияне стали третьими.

Рекордсменом по победам в чемпионате мира по пляжному футболу является сборная Бразилии, всего она одержала 14 побед. Предыдущие состязания выиграли португальцы.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходило в России.