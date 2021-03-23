Сдержал слово: Тренер бельгийского футбольного клуба вышел к журналистам голый
Тренер пообещал футболистам, что если они выйдут в квалификацию Лиги Европы, то он придёт на пресс-конференцию голый
Главный тренер бельгийского клуба «Антверпен» Брайан Приске пришел на пресс-конференцию в одном полотенце после того, как его команда пробилась в групповой этап Лиги Европы. Об этом сообщает Twitter-аккаунт FOXSoccer.
Как отмечается, Приске пообещал футболистам, что если они выйдут в квалификацию Лиги Европы, то он придёт на пресс-конференцию без одежды.
Royal Antwerp manager Brian Priske promised his players if they qualified for the Europa League he would do a press conference without clothes on...— FOX Soccer (@FOXSoccer) August 26, 2021
Looks like they won 🤣🤣
(via @official_rafc) pic.twitter.com/8E0so1QNS9
Как видно на фото, тренер сдержал свое обещание, однако схитрил и прикрыл нижнюю часть тела полотенцем.
В последнем раунде плей-офф Лиги Европы бельгийский клуб обыграл кипрскую «Омонию» (4:4 по сумме двух матчей, 3:2 по пенальти). Жеребьевка группового турнира состоится 27 августа.
Бриан Приске – датский футболист, защитник, известный по выступлениям за «Ольборг», «Брюгге» и сборную Дании. Участник чемпионата Европы 2004 года.