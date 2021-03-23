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Сдержал слово: Тренер бельгийского футбольного клуба вышел к журналистам голый

Тренер пообещал футболистам, что если они выйдут в квалификацию Лиги Европы, то он придёт на пресс-конференцию голый

Фото: Twitter @FOXSoccer

Главный тренер бельгийского клуба «Антверпен» Брайан Приске пришел на пресс-конференцию в одном полотенце после того, как его команда пробилась в групповой этап Лиги Европы. Об этом сообщает Twitter-аккаунт FOXSoccer. 

Как отмечается, Приске пообещал футболистам, что если они выйдут в квалификацию Лиги Европы, то он придёт на пресс-конференцию без одежды. 

Как видно на фото, тренер сдержал свое обещание, однако схитрил и прикрыл нижнюю часть тела полотенцем.

В последнем раунде плей-офф Лиги Европы бельгийский клуб обыграл кипрскую «Омонию» (4:4 по сумме двух матчей, 3:2 по пенальти). Жеребьевка группового турнира состоится 27 августа.

Бриан Приске – датский футболист, защитник, известный по выступлениям за «Ольборг», «Брюгге» и сборную Дании. Участник чемпионата Европы 2004 года.

Теги: #спорт, #футбол

Рубрика: Спорт

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