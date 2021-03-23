Сдержал слово: Тренер бельгийского футбольного клуба вышел к журналистам голый

Главный тренер бельгийского клуба «Антверпен» Брайан Приске пришел на пресс-конференцию в одном полотенце после того, как его команда пробилась в групповой этап Лиги Европы. Об этом сообщает Twitter-аккаунт FOXSoccer.

Как отмечается, Приске пообещал футболистам, что если они выйдут в квалификацию Лиги Европы, то он придёт на пресс-конференцию без одежды.