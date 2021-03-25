Тони Хоук продает скейты, покрашенные его кровью. Один такой обойдется в $500
Легендарный скейтбордист Тони Хоук отдал немного своей крови, чтобы Liquid Death смогла продать 100 скейтов с его ДНК
Компания Liquid Death, которая продает воду, заключила рекламный контракт с легендой скейтбординга, 54-летним Тони Хоуком. Они выпустили ограниченную серию из 100 скейт-бордов с принтом и логотипом фирмы. Маленькая деталь: в краску, использованную для покрытия досок, была предварительно добавлена кровь Хоука.
Цена одного такого скейта составила в итоге 500 долларов, однако приобрести его в официальном магазине уже не получится, потому что все доски были моментально раскуплены.
Часть средств, вырученных с продажи скейт-бордов будут направлены борющейся с загрязнением окружающей среды через использование пластика НКО 5 Gyres и фирме The Skatepark Project, занимающейся строительством скейт-парков в бедных районах.
Тони Хоук профессионально занимается скейтбордингом с 14 лет. Он семь раз одерживал верх на Всемирных экстремальных играх X-Games и побеждал на множестве других первенств. Вместе с компанией Activision они выпустили серию видеоигр Tony Hawk's Pro Skate, которая внесла большой вклад в популяризацию этого вида спорта по всему миру.
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