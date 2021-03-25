Тони Хоук продает скейты, покрашенные его кровью. Один такой обойдется в $500

Часть средств, вырученных с продажи скейт-бордов будут направлены борющейся с загрязнением окружающей среды через использование пластика НКО 5 Gyres и фирме The Skatepark Project, занимающейся строительством скейт-парков в бедных районах.

Тони Хоук профессионально занимается скейтбордингом с 14 лет. Он семь раз одерживал верх на Всемирных экстремальных играх X-Games и побеждал на множестве других первенств. Вместе с компанией Activision они выпустили серию видеоигр Tony Hawk's Pro Skate, которая внесла большой вклад в популяризацию этого вида спорта по всему миру.