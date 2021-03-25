"Прирожденная фотомодель": 19-летняя Алина Загитова восхитила поклонников новыми фото
Фигуристка собрала десятки восторженных комментариев
Российская фигуристка Алина Загитова еще в 15-летнем возрасте получила огромную популярность, выиграв золото на Олимпиаде в Пхенчхане в одиночном катании. Сегодня же Загитова – прославленная спортсменка, обладательница целого набора престижных спортивных наград и титулов. Это сделало спортсменку самой юной фигуристкой, сумевшей выиграть все ключевые старты на взрослом уровне.
Успешную спортивную карьеру 19-летняя Алина Загитова сегодня сочетает с публичной активностью. Так, в минувшем году она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Наконец, фигуристку можно назвать и успешным блогером – на ее страничку в социальной сети Instagram подписаны уже около 900 тысяч человек. Причем, каждая ее новая публикация в социальной сети собирает огромное количество лайков и комментариев. А недавняя публикация серии фотографий в новом образу практически свела поклонников с ума.
Загитова опубликовала четыре снимка, на которых позирует в строгом спортивном образе и с ярким макияжем. Восхищенные поклонники не сумели пройти мимо, а потому принялись писать в адрес спортсменки сотни восторженных комментариев.
«Wow, Алина — это стиль. Алина — это роскошь роскошная. Алина — это всегда знак качества»;
Вау! Очень круто! Алина, ты сногсшибательна!»;
«Невероятно красиво»;
«Алина, нет слов просто, как это красиво! Просто совершенство»;
«Как же это стильно, Алина – ты такая красотка»;
«Красотка с изумительными чертами лица и шикарной фигурой»;
«Девочка выросла»;
«Алину должны снимать все глянцы»;
«Дерзкая кошка! Алина, просто отпад фотки»;
«Такая красота рождается раз в миллион лет»;
«Алина просто прирожденная фотомодель. Любые образы подвластны, от нежной и милой девушки до роковой красотки», - пишут пользователи.оссийская фигуристка Алина Загитова еще в 15-летнем возрасте получила огромную популярность, выиграв золото на Олимпиаде в Пхенчхане в одиночном катании. Сегодня же Загитова – прославленная спортсменка, обладательница целого набора престижных спортивных наград и титулов. Это сделало спортсменку самой юной фигуристкой, сумевшей выиграть все ключевые старты на взрослом уровне.
Успешную спортивную карьеру 19-летняя Алина Загитова сегодня сочетает с публичной активностью. Так, в минувшем году она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Наконец, фигуристку можно назвать и успешным блогером – на ее страничку в социальной сети Instagram подписаны уже около 900 тысяч человек. Причем, каждая ее новая публикация в социальной сети собирает огромное количество лайков и комментариев. А недавняя публикация серии фотографий в новом образу практически свела поклонников с ума.
Загитова опубликовала четыре снимка, на которых позирует в строгом спортивном образе и с ярким макияжем. Восхищенные поклонники не сумели пройти мимо, а потому принялись писать в адрес спортсменки сотни восторженных комментариев.
«Wow, Алина — это стиль. Алина — это роскошь роскошная. Алина — это всегда знак качества»;
Вау! Очень круто! Алина, ты сногсшибательна!»;
«Невероятно красиво»;
«Алина, нет слов просто, как это красиво! Просто совершенство»;
«Как же это стильно, Алина – ты такая красотка»;
«Красотка с изумительными чертами лица и шикарной фигурой»;
«Девочка выросла»;
«Алину должны снимать все глянцы»;
«Дерзкая кошка! Алина, просто отпад фотки»;
«Такая красота рождается раз в миллион лет»;
«Алина просто прирожденная фотомодель. Любые образы подвластны, от нежной и милой девушки до роковой красотки», - пишут пользователи.
Теги: #Алина Загитова
Рубрика: Спорт