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"Прирожденная фотомодель": 19-летняя Алина Загитова восхитила поклонников новыми фото

Фигуристка собрала десятки восторженных комментариев

Фото: Instagram

Российская фигуристка Алина Загитова еще в 15-летнем возрасте получила огромную популярность, выиграв золото на Олимпиаде в Пхенчхане в одиночном катании. Сегодня же Загитова – прославленная спортсменка, обладательница целого набора престижных спортивных наград и титулов. Это сделало спортсменку самой юной фигуристкой, сумевшей выиграть все ключевые старты на взрослом уровне.

Успешную спортивную карьеру 19-летняя Алина Загитова сегодня сочетает с публичной активностью. Так, в минувшем году она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Наконец, фигуристку можно назвать и успешным блогером – на ее страничку в социальной сети Instagram подписаны уже около 900 тысяч человек. Причем, каждая ее новая публикация в социальной сети собирает огромное количество лайков и комментариев. А недавняя публикация серии фотографий в новом образу практически свела поклонников с ума.

Загитова опубликовала четыре снимка, на которых позирует в строгом спортивном образе и с ярким макияжем. Восхищенные поклонники не сумели пройти мимо, а потому принялись писать в адрес спортсменки сотни восторженных комментариев.

«Wow, Алина — это стиль. Алина — это роскошь роскошная. Алина — это всегда знак качества»;

Вау! Очень круто! Алина, ты сногсшибательна!»;

«Невероятно красиво»;

«Алина, нет слов просто, как это красиво! Просто совершенство»;

«Как же это стильно, Алина – ты такая красотка»;

«Красотка с изумительными чертами лица и шикарной фигурой»;

«Девочка выросла»;

«Алину должны снимать все глянцы»;

«Дерзкая кошка! Алина, просто отпад фотки»;

«Такая красота рождается раз в миллион лет»;

«Алина просто прирожденная фотомодель. Любые образы подвластны, от нежной и милой девушки до роковой красотки», - пишут пользователи.оссийская фигуристка Алина Загитова еще в 15-летнем возрасте получила огромную популярность, выиграв золото на Олимпиаде в Пхенчхане в одиночном катании. Сегодня же Загитова – прославленная спортсменка, обладательница целого набора престижных спортивных наград и титулов. Это сделало спортсменку самой юной фигуристкой, сумевшей выиграть все ключевые старты на взрослом уровне.

Успешную спортивную карьеру 19-летняя Алина Загитова сегодня сочетает с публичной активностью. Так, в минувшем году она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Наконец, фигуристку можно назвать и успешным блогером – на ее страничку в социальной сети Instagram подписаны уже около 900 тысяч человек. Причем, каждая ее новая публикация в социальной сети собирает огромное количество лайков и комментариев. А недавняя публикация серии фотографий в новом образу практически свела поклонников с ума.

Загитова опубликовала четыре снимка, на которых позирует в строгом спортивном образе и с ярким макияжем. Восхищенные поклонники не сумели пройти мимо, а потому принялись писать в адрес спортсменки сотни восторженных комментариев.

«Wow, Алина — это стиль. Алина — это роскошь роскошная. Алина — это всегда знак качества»;

Вау! Очень круто! Алина, ты сногсшибательна!»;

«Невероятно красиво»;

«Алина, нет слов просто, как это красиво! Просто совершенство»;

«Как же это стильно, Алина – ты такая красотка»;

«Красотка с изумительными чертами лица и шикарной фигурой»;

«Девочка выросла»;

«Алину должны снимать все глянцы»;

«Дерзкая кошка! Алина, просто отпад фотки»;

«Такая красота рождается раз в миллион лет»;

«Алина просто прирожденная фотомодель. Любые образы подвластны, от нежной и милой девушки до роковой красотки», - пишут пользователи.

Теги: #Алина Загитова

Рубрика: Спорт

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