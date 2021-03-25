Грузинского дзюдоиста-паралимпийца задержали в Токио за нападение на охранника отеля

В Японии полиция задержала члена сборной Грузии по дзюдо, приехавшего для участия в Паралимпийских играх в Токио: его подозревают в нападении на сотрудника охраны отеля и причинение ему телесных повреждений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Как отмечается, грузинский спортсмен толкнул сотрудника охраны отеля, из-за чего тот получил серьезные травмы. Имя спортсмена не уточняется.

Паралимпийские игры в Токио начнутся 24 августа и продлятся до 5 сентября.