Грузинского дзюдоиста-паралимпийца задержали в Токио за нападение на охранника отеля
Грузинский спортсмен толкнул сотрудника охраны отеля из-за чего тот получил серьезные травмы
В Японии полиция задержала члена сборной Грузии по дзюдо, приехавшего для участия в Паралимпийских играх в Токио: его подозревают в нападении на сотрудника охраны отеля и причинение ему телесных повреждений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
Как отмечается, грузинский спортсмен толкнул сотрудника охраны отеля, из-за чего тот получил серьезные травмы. Имя спортсмена не уточняется.
Паралимпийские игры в Токио начнутся 24 августа и продлятся до 5 сентября.
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