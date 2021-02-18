"Выставьте объявление на Авито – отбоя не будет": в сети подсказали "Ювентусу", как продать Криштиано Ронулду
Правда, россияне беспокоятся, что тогда "Ювентус" начнут доставать звонками мошенники
«Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи португальского нападающего Криштиану Роналду этим летом, сообщает газета Marca. По данным источника, в руководстве туринского клуба считают, что уход Роналлу может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформы, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».
При этом основной проблемой называет отсутствие предложений по Роналду, но туринцы готовы ждать. Трансферное окно в Европе открыто до 31 августа. Отметим, что сам нападающий, по имеющейся у журналистов информации, готов рассмотреть переход в другой клуб, а его контракт заканчивается летом следующего года.
В сети новость навела ажиотажа, ведь болельщики еще не успели отойти от перехода другого великого футболиста Лионеля Месси из «Барселоны» во французский ПСЖ.
«Что за лето-2021?1 Два величайших футболиста современности могут сменить клубы!» - в шоке фанат футбола.
«Справедливости ради, Месси за бесплатно кроме ПСЖ брать никто не захотел», - напоминает россиянин.
«Тот случай, когда вы хотите продать 36 летнего игрока за 50 милионов евро. Но дураков нет, пусть его и зовут КриРо», - уверен читатель.
«В следующем году бесплатно уйдет в ПСЖ», - предполагает любитель французского футбола.
«Поезд ушёл. Место в ПСЖ занято, а на перспективу не возьмёшь – зарплата конская. А футболки он так быстро, как раньше, уже не продаёт. Доиграет контракт - и в США или на восток…» - видит такую картину болельщик.
«Что значит нет предложений? А как же «Спартак»?! Ау, Федун вообще в курсе?» - иронизирует болельщик ЦСКА.
«Пусть повесят объявление о продаже на Авито - от предложений отбоя не будет!» - шутит читатель.
«Не вариант, мошенники же достанут», - звучит напоследок добивка к шутке.