Вчера, в 19:50

"Выставьте объявление на Авито – отбоя не будет": в сети подсказали "Ювентусу", как продать Криштиано Ронулду

Правда, россияне беспокоятся, что тогда "Ювентус" начнут доставать звонками мошенники

Фото: Global Look Press

«Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи португальского нападающего Криштиану Роналду этим летом, сообщает газета Marca. По данным источника, в руководстве туринского клуба считают, что уход Роналлу может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформы, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».

При этом основной проблемой называет отсутствие предложений по Роналду, но туринцы готовы ждать. Трансферное окно в Европе открыто до 31 августа. Отметим, что сам нападающий, по имеющейся у журналистов информации, готов рассмотреть переход в другой клуб, а его контракт заканчивается летом следующего года.

В сети новость навела ажиотажа, ведь болельщики еще не успели отойти от перехода другого великого футболиста Лионеля Месси из «Барселоны» во французский ПСЖ.

«Что за лето-2021?1 Два величайших футболиста современности могут сменить клубы!» - в шоке фанат футбола.

«Справедливости ради, Месси за бесплатно кроме ПСЖ брать никто не захотел», - напоминает россиянин.

«Тот случай, когда вы хотите продать 36 летнего игрока за 50 милионов евро. Но дураков нет, пусть его и зовут КриРо», - уверен читатель.

«В следующем году бесплатно уйдет в ПСЖ», - предполагает любитель французского футбола.

«Поезд ушёл. Место в ПСЖ занято, а на перспективу не возьмёшь – зарплата конская. А футболки он так быстро, как раньше, уже не продаёт. Доиграет контракт - и в США или на восток…» - видит такую картину болельщик.

«Что значит нет предложений? А как же «Спартак»?! Ау, Федун вообще в курсе?» - иронизирует болельщик ЦСКА.

«Пусть повесят объявление о продаже на Авито - от предложений отбоя не будет!» - шутит читатель.
«Не вариант, мошенники же достанут», - звучит напоследок добивка к шутке.
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