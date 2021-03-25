"Скабеева будет знатоком чего угодно, чтобы пустить фекалии на вентилятор"

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк прокомментировал жёсткие слова российской ведущей ток-шоу «60 минут» Ольги Скабеевой в свой адрес.

В частности, на днях Скабеева написала в «Телеграме»: «Одно из двух: или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врёт, или Жан Беленюк - идиот. Тогда что он делает в Раде? Что хуже - я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль». Это был ответ на слова Беленюка о том, что он не знает, кто такая Скабеева.

«Что тут комментировать? Как по мне, тут нечего комментировать. Человек занимается пропагандой, откровенной. Я не знаю, кто смотрит эти передачи. Если честно, мне сказать нечего. Она будет знатоком чего угодно для того, чтобы пустить фекалии на вентилятор. Здесь без комментариев», - заявил Беленюк на «Радіо Свобода»*.

* - «Радио Свобода» признана в России иностранным агентом.