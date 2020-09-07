"Оба крутые": Поклонники Евгении Медведевой не сумели выбрать идеальный образ для фигуристки
Фигуристка Медведева опубликовала в Instagram два свежих фото – в модных спортивных шортах и в чёрных спортивных лосинах
Известная российская фигуристка Евгения Медведева на своей страничке в Instagram опубликовала два свежих фото, представ перед поклонниками в образах, созданных стилистом Линой Бембиковой.
На первом фото спортсменка облачилась в модные спортивные шорты красного цвета и белый топ, дополнив его кепкой той же расцветки, а на втором предстала в более строгом образе, который включает в себя чёрные спортивные лосины, топ того же цвета и дополнен задорным тёмным бантом, то ли на повязке, то ли на обруче.
«Два крутых образа для жизни и тренировок. Какой из них нравится вам больше, модный маджента или дерзкий чёрный. Голосуйте», – обратилась фигуристка к своим подписчикам.
В комментариях пользователи сразу же отметили, что Медведева очаровательно выглядит в обоих нарядах, подчеркнув естественную красоту фигуристки и добавив, что она своим присутствием делает спорт ещё более красивым. Между тем, выбрать один из образов поклонники не сумели, хотя чаще склонялись к тому, чтобы отдать свои голоса именно за второй вариант.
«Женя, вторая фотка просто отпад! Ты такая огненная!»
«Женя красотка. Второй образ вообще просто отпад».
«Красавица».
«Второй образ нравится, особенно бантик».
«Оба крутые и очень тебе идут», – пишут восторженные подписчики Медведевой.
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Рубрика: Спорт