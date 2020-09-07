"Оба крутые": Поклонники Евгении Медведевой не сумели выбрать идеальный образ для фигуристки

Известная российская фигуристка Евгения Медведева на своей страничке в Instagram опубликовала два свежих фото, представ перед поклонниками в образах, созданных стилистом Линой Бембиковой.

На первом фото спортсменка облачилась в модные спортивные шорты красного цвета и белый топ, дополнив его кепкой той же расцветки, а на втором предстала в более строгом образе, который включает в себя чёрные спортивные лосины, топ того же цвета и дополнен задорным тёмным бантом, то ли на повязке, то ли на обруче.

«Два крутых образа для жизни и тренировок. Какой из них нравится вам больше, модный маджента или дерзкий чёрный. Голосуйте», – обратилась фигуристка к своим подписчикам.