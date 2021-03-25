"А как попасть на просмотр в "Бранн", а то я скучно живу"

12 футболистов норвежского клуба «Бранн» устроили оргию прямо на газоне домашнего стадиона. Как утверждается, инцидент произошёл после командного ужина и презентации новичков. Футболисты вместе с четырьмя девушками отправились на стадион. Камеры видеонаблюдения зафиксировали половые акты и пробежки по газону без одежды. Установлено, что в оргии принимали участие девушки в возрасте от 20 до 22 лет.

Директор клуба Джимми Якобсен сообщил, что участники инцидента будут наказаны. При этом он дал понять, что отстранить всех участников от следующей игры нереально, учитывая, что группа была очень большой.

В свою очередь генеральный директор клуба Вибеке Йоханнесен прокомментировала инцидент так:

«Мы считаем, что это плохо скажется на репутации клуба. Подобные нарушения недопустимы. Это не соответствует тому, за что выступает клуб. Мы стараемся быть примером, но за один вечер сразу несколько человек сделали плохой выбор. Мы как клуб считаем, что это недопустимо. К тому же, многие футболисты усердно работают каждый день, чтобы команда смогла добиться нужного результата. То, что произошло, - большая глупость. Мы были бы рады, если бы этого не случилось».

Отметим, что «Бранн» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Норвегии. Команда набрала семь очков в 14 матчах.

Надо сказать, что эта новость очень повеселила пользователей соцсетей. В них начался буквально фестиваль юмора, жаль только, что некоторые шутки не выдерживают критики с точки зрения морали и не могут быть опубликованы нами. Но мы постарались подобрать самые веселые.

«Может, в Казани по этой же причине газон в плохом состоянии?» - вспомнил болельщик жалобы главного тренера «Рубина» Леонида Случкого на поле домашнего стадиона.

«А есть видео? Друг просит. Сразу скажу, нет, друг - не Дзюба. Тот сам видосики запиливает», - шутит болельщик «Спартака».

«Команда, за которую хочется болеть!» - звучит еще одна веселая шутка.

«А говорили, норвежцы скучная нация викингов. Но ведь умеют гульнуть!» - рад за скандинавов петербуржец.

«Ребят, а как попасть на просмотр в "Бранн"?» - интересуется молодой футболист.

«Вот если бы это были голубые, то в Европе сказали бы, что это очень смелый поступок, и с них нужно брать пример», - шутит москвич.

«Как же скучно я живу. И не там я работаю, эх, не там...» - грустно замечает молодой человек.

«В «Спартаке» осудили «Бенфику», устроившую оргию в двух матчах с москвичами и даже не извинившуюся после этого», - шутит болельщик ЦСКА по поводу недавнего вылета красно-белых из Лиги чемпионов.

«Ничего не понятно. Уважаемый "Бранн", обнародуйте видео, чтобы мы смогли сами понять, нам тоже стоит осудить данный поступок или вы были излишне жестоки к своим футболистам. Заранее спасибо», - шутливо замечает напоследок читатель.



