Медалист ОИ похвалился подаренным $1млн от депутата ГД, но у того не нашли их в декларации

Обладатель олимпийского золота по вольной борьбе, россиянин Абдулрашид Садулаев получил от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева один миллион долларов. Так политик поблагодарил спортсмена-земляка за победу на международных соревнованиях.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня одним миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров»

, – сказал Садулаев в комментарии «РИА Новости».

РБК изучили декларации о доходах Магомеда Гаджиева. В 2020 году он заработал 9,11 млн рублей (около 124 тысяч долларов). За последние десять лет его доход по нынешнему курсу доллара составил всего 737 тысяч долларов.

Депутат уже поспешил опровергнуть эту информацию. По его словам, он всего лишь пригласил борца домой, чтобы поздравить с победой.