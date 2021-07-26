"Это было убийство в прямом эфире!": В сети возмущены судейским скандалом в художественной гимнастике

На финише Игр в Токио сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье, а Дина Аверина стала второй в личном многоборье, проиграв израильтянке Линой Ашрам. Таким образом, впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота в данном виде спорта. И это привело к судейскому скандалу.

У международной федерации «было прямое задание» остановить гегемонию российских гимнасток на Играх в Токио, заявила после этого президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Я заранее еще сказала, что это случится, потому что уже на отборочных соревнованиях было понятно, что тянут Болгарию, что гегемонию России нужно остановить. Так, кстати, было написано на сайте международной федерации. И это было прямое задание к тому, что было. Дина Аверина стала просто героем интернета, соцсетей и подняла патриотический дух нашей страны после того, как ее убрали нагло после упражнения, где она не сделала ошибок, а оценку выставляли более пяти минут», - сказала Винер-Усманова.

Она также заметила, что еще полтора месяца назад на чемпионате Европы российская сборная обошла болгарскую, но уже на Олимпиаде судьи «моментально сделали разницу, хотя мячи у них намного слабее».

«Я это предвидела, поняла, гегемонию России нельзя остановить каким-то другим образом, только судейскими манипуляциями, - добавила она. - Нужно писать не в международную федерацию, а президенту МОК Томасу Баху», - отметила глава ВФХГ.

В большинстве своем болельщики в соцсетях нашу сборную поддержали, но есть и те, кто все же считает, что правда-матка важнее.

«Не смейте говорить, что вы проиграли! Вашу победу, ваше золото украли! Засудили! Но вы точно не проиграли! Спасибо вам, девочки, за шикарное выступление. Вы – чемпионки всей планеты», - отметила читательница.

«Субботний кошмар и произвол продолжился и в воскресенье. Нужно вызывать чиновников, юристов, да кого угодно. Пусть оспаривают это решение, разбирают, пересматривают, штрафуют, дисквалифицируют всех судей», - пишет россиянин.

«Это было убийство российской гимнастики в прямом эфире!» - эмоционально отреагировала москвичка.

«Да уже все понятно было, когда наши девочки на второй предмет выходили! Какая несправедливость. Нет слов, кроме матерных», - предвидела исход соревнований петербурженка.

«Понятно, что нам не отдали бы победу. Уже по субботнему дню все было ясно», - поддержала точку зрения жительница Урала.

«Установка не давать России золото сработала. Иначе эти оценки никак не объяснить», - считает сибиряк.

«Если не можешь победить русских, то обмани их! Россию ограбили в Токио! Для меня эти Игры стали самыми политизированными в истории», - написал британец.

«Цирк, что еще сказать...» - подытожила это мнение девушка с Дальнего Востока.