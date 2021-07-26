Дали жару вопреки всему!

ФЛАГ РОК, ТРИКОЛОР И МИНА ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ

Конечно же, выступление российских атлетов на Играх в Японии нельзя назвать чем-то выдающимся. Пятое общекомандное место по золотым медалям, третье – по общему их количеству, не является великолепным по определению для страны, которая всегда стремится в спорте к первой строчке. Но давайте будем откровенны перед собой, еще в начале лета большинство россиян даже не могли назвать даты проведения Олимпиады и где она пройдет, не говоря уж об именах наших спортсменов – опрос тогда показал, что на слуху у людей, дай Бог, пять фамилий атлетов. Чаще всего тогда назывались волейболист Максим Михайлов, легкоатлеты Сергей Шубенков и Мария Ласицкене, да гимнасты Давид Белявский и Денис Аблязин. И это понятно, ведь большинство жителей страны в последние пару лет больше заняты постоянным повешением цен на продукты, да коронавирусом и последовавшей за ним добровольно-принудительной вакцинацией. А тут еще и непонятная ситуация с отпусками подъехала – где отдыхать: на нашем побережье или в Турции с Египтом, которые, то открыты, то закрыты?

В такой ситуации совсем уж незначительным выглядит факт того, что российские атлеты из-за допинговых историй в последнее десятилетие выступали на Играх под флагом Российского олимпийского комитета, а вместо гимна на их победах звучал Петр Ильич Чайковский. Кстати, непонятно как, но нашим чиновникам удалось продавить цвета российского триколора на форме спортсменов, что многие соперники восприняли как плевок в лицо. А вот лицо МИД Мария Захарова, которая на протяжении всей Олимпиады на федеральных каналах передавала привет олимпийцам фразой «We will ROC you» - это уже не более, чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

ГЕРОИ И ВИДЫ-АНТИГЕРОИ

Но оставим все это в стороне, ведь на несколько недель россияне вспомнили, что они могут от души переживать за наших ребят у экранов телевизоров, гордиться ими, и костерить, если того требует ситуация. И неважно, что для этого требовалось не спать по ночам, либо вставать рано-рано утром. Разницу по времени Токио с европейской частью нашей страны никто не отменял. И, если откровенно, оно того стоило!

Безусловными героями Игр стали стрелок Виталина Бацарашкина и пловец Евгений Рылов, каждый из них взял по три медали, две из которых золотые. То есть, на двоих они завоевали пятую часть нашего золота, и, безусловно, если сейчас провести опрос среди россиян, кого из олимпийцев они знают, оба вошли бы в ТОП-5.

По традиции мы оказались сильнейшими в синхронном плавании, прыгнули выше головы в фехтовании и, пожалуй, спортивной гимнастике, где добились двух командных побед – и у мужчин, и у женщин, да и наши стрелки, во многом, конечно, благодаря именно Бацарашкиной, показали, что они ТОП. Также на своем уровне выступили теннисисты, а в тхэквондо и вовсе случился прорыв – два золота, серебро и бронза, так много в этом виде мы еще никогда не брали.

Но на эту бочку меда найдется, увы, и такая же бочка дегтя. Полный провал случился в плавании, и не случайно комментатор Дмитрий Губерниев потом на повышенных тонах разговаривал с тренером команды, который хотел сделать вид, что выступление успешное. Отличились в негативную сторону также легкая атлетика и велоспорт, где мы явно не добрали медалей.

Но, пожалуй, главным разочарованием стали дзюдо и бокс. Эти виды у нас всегда были традиционно сильными, буквально засыпая общекомандную копилку сборной медалями, но тут явно что-то пошло не так. И из единоборств хоть как-то удалось сохранить лицо только борьбе, да и то в заключительные дни, когда были выиграны несколько золотых наград. А так, и этот вид спорта рисковал оказаться в недобравших.

РАЗОЧАРОВАНИЕ КОНЦОВКОЙ

Практически всю Олимпиаду наша сборная шла на четвертой строчке по золотым медалям и третьей – по общему их количеству. Впереди гордо шествовали американцы, китайцы и японцы, что не удивительно для страны-хозяйки. Но в итоге мы уступили по золоту еще и британцам, хотя были все предпосылки для того, чтобы не просто их обойти, а приблизиться к японцам.

В заключительные дни программы у нас было два финала в командных видах спорта против французов. Но и девущки-гандболистки и мужчины-волейболисты уступили. Но главным разочарованием, а с ним и вскрывшейся проблемой судейства стала художественная гимнастика. Это традиционно сильный у нас вид спорта, и на предыдущих Олимпиадах два золота из двух возможных были для России нормой. И, похоже, это надоело соперницам, а с ними и международной федерации гимнастики. Судейские скандалы, которые случились на финише Игр в художественной гимнастике, явно ее не красят. И не случайно президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и вовсе назвала увиденное - убийством в прямом эфире. Мы уже когда-то видели подобное – долгое выставление оценок, чтобы победил тот, кто нужен, подача апелляций и пересмотр оценок, и даже то, когда олимпийским чемпионом становится кто-то совершивший грубую ошибку, при том, что у российского спортсмена все было чисто. Политика, будь она не ладна, никуда из спорта уходить не собирается, а прорастает в нем все больше. К сожалению, это факт.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Но не хотелось бы завершать на негативной ноте, потому что при всех судейских скандалах, том, что мы не слышали свой гимн и упущенном четвертом общекомандном месте, от Игр в Токио у обычного российского болельщика все равно осталось приятное послевкусие. Да, нас поставили на колени, попытались даже нагнуть и еще сильнее, но практика все равно показывает, что у нас рождаются таланты, что наше молодое поколение способно давать спортсменов высочайшего уровня и, главное, все это наталкивает на вывод, что Россия рано или поздно все равно вернется не просто в первую тройку лучших сборных мира на летних Олимпиадах, а будет способна всерьез бороться за первую строку с США и Китаем.