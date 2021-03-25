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Организаторы Олимпиады извинились перед украинскими спортсменами. Их назвали россиянами

Во время награждения сихнронисток из Украины назвали россиянками. Организаторам Олимпиады пришлось извиняться

Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук в ходе награждения на Олимпийских играх 2020 в Токио попали в неприятную ситуацию: по ошибке диктор, вызывая их на сцену, объявил о выходе российских спортсменов. Организационный комитет соревнований официально приносит извинения за этот инцидент.

«Я бы хотел извиниться пред командой Украины. (...) Было озвучено название другой страны. Это была операционная ошибка, за которую я бы хотел извиниться», — заявила председатель оргкомитета Маса Такая (цитата по ТАСС).

Напомним, что украинские спортсменки на соревнованиях заняли третье место. Серебро взяли представители Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь, а золотую медаль забрали на этот раз действительно российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

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