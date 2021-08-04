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Российские синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото на Олимпиаде

Ромашина стала шестикратной Олимпийской чемпионкой и самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания

Фото: Олимпийский комитет России

Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли золото в синхронном плавании в дуэте на Олимпийских играх в Токио. 

По сумме технической и произвольной программы они набрали 195 баллов. Ромашина стала шестикратной Олимпийской чемпионкой и самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Для Колесниченко это золото стало вторым в карьере.

Как отмечает 74.ru, на квалификации нашим спортсменками включили не ту музыку, а на технической программе МОК запретил выходить им в купальниках с медведями, посчитав его связанным с Россией, прямое упоминание которой из-за санкций антидопингового агентства запрещено на этой Олимпиаде. В итоге синхронистки вышли в купальниках с изображением балалаек и выступали под микс из «Калинки» и Little Big.

Второе место и серебро Олимпиады завоевали китаянки, бронза досталась украинкам. 

Сейчас спортивный комитет России занимает пятое место в общем медальном зачете, на счету наших спортсменов 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

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