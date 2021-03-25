Спортсмены в хиджабе, на протезах, со скрипкой: Sobesednik.ru собрал самые необычные биографии в истории Олимпийских Игр
Никакие ограничения не мешали им ярко выступать на соревнованиях
Оскар Писториус – “Blade runner” на протезах
Оскара Писториуса назвали “бегущим по лезвию”. Дело в том, что этому спортсмену-бегуну из Йоханнесбурга (Южная Африка) в 11 месяцев удалили стопы, поскольку он появился на свет с врожденной патологией – не имел малоберцовых костей. Впрочем, это не помешало ему учиться в школе для обычных детей и даже заниматься спортом – бегом, водным поло, регби. В своей автобиографии Писториус писал “мой брат с утра надевал обувь, а я – ноги, вот и вся разница”. Выяснилось, что даже в то время на забегах на короткие дистанции Писториус показывает результаты именитых спортсменов-паралимпийцев.
В свои 18 лет в 2004 году на Паралимпийских играх в Афинах он взял золотую медаль в беге на 200 метров, поставив мировой рекорд. Участвовал в Паралимпиадах в 2008 и 2012 годах.
Спустя год после золота в Афинах Писториус стал участвовать в соревнованиях наравне со спортсменами, не имеющими физических особенностей. Принял участие в нескольких исследованиях спортивного университета в Кельне. Тогда выяснилось, что спортсмен на протезах затрачивает при беге меньше энергии, чем спортсмен без особенностей физического развития. В итоге Международная федерация легкоатлетических федераций запретила ему участие в соревнованиях наравне с обычными спортсменами. Писториус оспорил это решение в суде и в 2008 дело выиграл.
Несмотря на снятый запрет, Оскар Писториус не успел попасть в состав сборной ЮАР на Олимпийских играх в 2008 году. Бегун не бросил спорт и продолжил тренироваться и участвовать в соревнованиях разного масштаба, включая и ЧМ.
А в 2012 году он все же выступил на Олимпийских играх. В Лондоне бегун вышел в полуфинал индивидуальных соревнований в беге на 400 м. В эстафете команда страны прошла в финал и заняла там 8-е место.
Однако история Оскара Писториуса закончилась нетипично. Сейчас он не судья, и не тренер, сейчас он в тюрьме. В 2017 году суд приговорил его к восьми годам заключения – за непредумышленное убийство его девушки, модели Рив Стинкамп. По злой иронии он застрелил ее 14 февраля, в День всех влюбленных. В общей сложности судебный процесс длился пять лет.
Спортивный хиджаб как символ борьбы за права женщин
Сара Аттар - первая спортсменка на Олимпийский играх в истории Саудовской Аравии.
Сара Аттар легкоатлетка, родилась в семье американки и уроженца Саудовской Аравии. Изучала искусство и занималась спортом, с детства мечтала попасть на Олимпиаду, что фактически было невозможно. Ведь по законам Шариата, участие женщин в спортивных мероприятиях исключено. За несколько лет до решающего 2012-го в стране уже практически не было спортивных залов для женщин. Конечно же, занятия наравне с мужчинами в общих залах были просто исключены. Кроме того, на законодательном уровне ввели форму одежды для женщин, в которой можно заниматься спортом. Считается, что она была крайне неудобной.
Ситуация начала изменяться только в 2012 году, тогда страну могли вовсе исключить из списка участников Олимпиады.
Было принято решение все же допустить женщин на Олимпиаду, но с условием соблюдения определенных норм внешнего вида.
В итоге Аттар появилась на стадионе в костюме, закрывающем руки и ноги, и в специальном, спортивном хиджабе, надежно закрывающем волосы.
Сара прибежала к финишу последней, но ей громко аплодировали и приветствовали трибун - так она стала символом борьбы исламских женщин за свои права.
Эрик Муссамбани: пловец, который не знал, как выглядит олимпийский бассейн
В 2000 году в столице Экваториальной Гвинеи по радио прозвучало объявление – любой желающий мог стать членом национальной сборной по плаванью. Дело в том, что никакой сборной на самом деле в стране и не было, просто гвинейцы получили от МОК wild-card, то есть специальный пропуск на Олимпиаду для тех, кто не прошел в общей квалификации. Говорят, что желающий нашелся всего один, и это был 22-летний Эрик Муссамбани. Да, он умел плавать. Впрочем, на этом его спортивные достижения заканчивались.
Парень приступил к тренировкам, однако специализированного 50-метрового бассейна, который бы соответствовал олимпийским стандартам, в стране никогда не было. Поэтому в распоряжении Эрика оказались лишь местные водоемы и бассейн одного из городских отелей (13 метров).
50-метровый бассейн начинающий олимпиец увидел лишь в Сиднее. Тогда же он узнал, что плыть придется не 50, а 100 метров.
На свой заплыв Эрик в итоге вышел один, поскольку двух других его соперников дисквалифицировали за фальстарт
На видео видно, как трудно дался ему заплыв, как он выбивался из сил, но все же доплыл до финиша. Позже он дал множество интервью, в которых признавался, что ему никогда не доводилось плавать на такие большие расстояния. Его результат вошел в историю как олимпийский антирекорд.
Впрочем, для самого Эрика все закончилось хорошо – он вернулся в страну, продолжил работать и плавать в свободное время, а позже и вовсе стал тренером, а в Экваториальной Гвинее появилось два олимпийских бассейна.
Анна Кизенхофер – современный австрийский Пьер де Кубертен
Анна Кизенхофер - австрийский математик, успешно совмещающая научную работу и спорт. В 2021 году она одержала победу в сольной гонке на шоссе в Токио. Медаль Кизенхофер в этом виде спорта, кстати, вторая для Австрии (первая была в 1896 году).
До велогонок Кизенхофер занималась триатлоном, но этот спорт ей пришлось оставить из-за полученной травмы. Спортсменка полностью сосредоточилась на гонках. В 2016 году она стала членом любительской велокоманды и выиграла Кубок Испании.
Первый и единственный профессиональный контракт Анна Кизенхофер заключила с командой Lotto Soudal Ladies, но не смогла продлить контракт из-за серии гонок, где не доезжала до финиша. В 2018 она сделала большой перерыв в спорте, а в 2019 вернулась как любитель и выиграла чемпионат Австрии.
Свой успешный результат она закрепила несколько раз, став трехкратной чемпионкой своей страны. А после этого показала и свой удивительный результат на Олимпиаде: 3 часа 52 минуты 45 секунд на дистанции 137 километров с набором высоты.
Самое примечательное, что Анна – математик по специальности, совмещающая научную работу, преподавание и спорт.
Обучалась в Университете Вены и в Кембридже, получила докторскую степень по математике в Каталонии, сейчас преподает и занимается наукой в университете Лозанны, не оставляя при этом большого спорта.
Ванесса Мэй и ее фальшивые соревнования
Все знают Ванессу Мэй как скрипачку. Однако тайская исполнительница с детства увлекалась еще и горными лыжами. Ванесса – китаянка по матери и тайка по отцу. После развода родителей она осталась с мамой, и переехала вместе с ней в Великобританию.
Впервые Ванесса задумалась о том, чтобы представлять Таиланд на Олимпийских играх, Ванесса задумалась в 2002 году, однако власти Таиланда потребовали от нее отказаться от британского гражданства, и Мэй не пошла на это.
Вторую попытку Мэй предприняла в 2010 году, и тогда НОК Таиланда не стал возражать против двойного гражданства скрипачки, включив ее в состав сборной.
Речь шла об участии в играх в Сочи в 2014 году в дисциплине “Слалом-гигант”. Для этого ей нужно было получить олимпийскую лицензию – отметиться в определенном количестве соревнований с определенным количеством очков. Ванесса справилась с этим успешно, особенно показательным было выступление в Словении.
На играх же Мэй заняла 67-е место в своем заезде. Показав при этом время, которое сильно отличалось от прорывного результата в Словении. В итоге специальная комиссия начала расследование, и пришла в итоге к интересным выводам: ее результат был сфальсифицирован по заказу одной из тайских компаний. В сговоре приняли участие и судья соревнований, и хронометристы (всего четыре фигуранта). Их отстранили от профессиональной деятельности на четыре года. Сама Мэй этот инцидент не комментировала, а позже в интервью она говорила, что больше не планирует профессионально заниматься спортом из-за высокого травматизма. Не исключив при этом, что возможно для поддержания формы перейдет на беговые лыжи.
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