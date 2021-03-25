Спортсмены в хиджабе, на протезах, со скрипкой: Sobesednik.ru собрал самые необычные биографии в истории Олимпийских Игр

В свои 18 лет в 2004 году на Паралимпийских играх в Афинах он взял золотую медаль в беге на 200 метров, поставив мировой рекорд. Участвовал в Паралимпиадах в 2008 и 2012 годах.

Спустя год после золота в Афинах Писториус стал участвовать в соревнованиях наравне со спортсменами, не имеющими физических особенностей. Принял участие в нескольких исследованиях спортивного университета в Кельне. Тогда выяснилось, что спортсмен на протезах затрачивает при беге меньше энергии, чем спортсмен без особенностей физического развития. В итоге Международная федерация легкоатлетических федераций запретила ему участие в соревнованиях наравне с обычными спортсменами. Писториус оспорил это решение в суде и в 2008 дело выиграл.

Несмотря на снятый запрет, Оскар Писториус не успел попасть в состав сборной ЮАР на Олимпийских играх в 2008 году. Бегун не бросил спорт и продолжил тренироваться и участвовать в соревнованиях разного масштаба, включая и ЧМ.

А в 2012 году он все же выступил на Олимпийских играх. В Лондоне бегун вышел в полуфинал индивидуальных соревнований в беге на 400 м. В эстафете команда страны прошла в финал и заняла там 8-е место.

Однако история Оскара Писториуса закончилась нетипично. Сейчас он не судья, и не тренер, сейчас он в тюрьме. В 2017 году суд приговорил его к восьми годам заключения – за непредумышленное убийство его девушки, модели Рив Стинкамп. По злой иронии он застрелил ее 14 февраля, в День всех влюбленных. В общей сложности судебный процесс длился пять лет.