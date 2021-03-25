"Это не обман, а спортивная хитрость": француженке объяснили, почему российские саблистки не обманщицы

Французская саблистка Сесилия Бердер считает, что россиянки умышленно затягивали время по ходу финальной встречи на Олимпийских играх в Токио. Финал прошел в субботу, россиянки оказались сильнее соперниц со счетом 45:41, хотя француженки вели в счете 20:14.

«В тактических перерывах они были лучше. Как только мы начали брать встречу под свой контроль, бум, им удалось изменить и начать все заново. Они обманщицы! Когда мы берем два или три укола, мы должны тоже сказать: «Извините, у меня что-то попало в глаз», на что уходит две минуты», - заявила Бердер.

Заключительный бой Бердер провела против Никитиной и выиграла его со счетом 7:5, но решающий укол схватки сделала именно наша спортсменка. По ходу поединка россиянка заменила оружие.

«Я знала, что она это сделает! Это культура, потому что они это делают, как только берут два укола: «Извините, у меня оружие сломано»... У меня большое уважение к Никитиной, она была очень сильной, именно она позволила им быть олимпийскими чемпионами. Но я чувствовала, что Никитина паниковала. Она смотрела на меня, вы должны представить, какие у нее были глаза, это было что-то», - добавила француженка.

В соцсетях француженке напомнили известную поговорку и поддержали наших девушек.

«Сесилия Бердер, запомните поговорку «После драки саблей не машут», - написал читатель.

«Я думаю, что и Наполеон также высказался о русских после взятия им Москвы... Обманщики, эти русские... Сначала сдали мне Москву, а потом выгнали меня из России! Обманщики!» - иронизирует россиянин.

«Это все началось еще в 1812 году...» - также вспомнил Наполеона историк.

«Жалкие речи проигравших, не стоит обращать внимание», - считает москвич.

«Да все так делают, и называется это тактический ход, ну или спортивная хитрость, а не обман», - объясняет близкий к спорту человек.