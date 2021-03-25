Сегодня, в 15:38

Российские дзюдоисты выиграли три медали на Олимпиаде в Токио

Бронзовые награды в личном первенстве выиграли Мадина Таймазова, Нияз Ильясов и Тамерлан Башаев

Фото: Instagram olympic_russia

Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС

Бронзовые награды в личном первенстве выиграли Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). 

В медальном зачете по дзюдо лидерами стали японцы, завоевавшие девять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. Второе место заняли французы (2-3-3), третье – дзюдоисты из Косова (2-0-0). Сборная России заняла 13-е место.

В командном миксте сборная РФ по дзюдо не смогла завоевать бронзу. Россияне уступили команде Израиля со счетом 1:4.

Как отмечается, на Играх в Токио впервые прошли смешанные командные соревнования по дзюдо. Победителем стала сборная Франции, серебро у японцев, бронза у команд Германии и Израиля. Россияне разделили пятое место со сборной Нидерландов. 

Соревнования среди смешанных команд дебютировали на чемпионате мира 2017 года. Сборная Японии ни разу не проигрывала в данном виде соревнований на мировых первенствах. На чемпионате мира 2021 года в Будапеште японские дзюдоисты не проиграли ни одной схватки в смешанном командном турнире.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Елена Яковлева: Я бы снялась с Моргенштерном

Общество 3 дня назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 4 дня назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 5 дней назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 неделю назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Спорт 2 часа назад

Успехи россиянок за сегодня на Олимпиаде в Токио

Спорт 5 часов назад

Российские волейболистки разгромили американок и вошли в плей-офф на Олимпиаде

Шоу-бизнес 12 часов назад

“Лопес предаст Аффлека и выйдет замуж за молодого": таролог предсказала "Беннифер" громкий распад

Шоу-бизнес 18 часов назад

Алена Свиридова и Никита Кукушкин — в новом "Розовом фламинго"

Туризм 21 час назад

"Если есть путевка, россиян и атомная война не остановит": в сети обсуждают возможную эвакуацию из Турции

Шоу-бизнес 23 часа назад

"Не нравится, когда мальчик начинает карьеру с вранья": мама Децла больше не хочет общаться с внуком

Шоу-бизнес 1 день назад

Сын Децла: "Родная бабушка папы до сих пор не знает, что он умер!"

Шоу-бизнес 1 день назад

Парапсихолог предсказала Марине Федункив скорый развод

Шоу-бизнес 1 день назад

2,5 миллиона Петросяна — не предел: цены на Мальдивах из-за ковида выросли в несколько раз

Спорт 1 день назад

Финал Олимпиады: Хачанов – Зверев. Джокович упустил, возможно, последний шанс на "Золотой шлем"

Спорт 1 день назад

Рылов вступился за американца, заявившего о допинге: "Это было недопонимание"

Спорт 1 день назад

"Непорядочный человек и просто лузер": Губерниев поставил на место американца на Олимпиаде

Туризм 1 день назад

"Наших не вывозите, они еще не накупались": в сети обсуждают лесные пожары в Турции

Спорт 1 день назад

Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады по теннису, отомстив за Медведева

Спорт 1 день назад

Промежуточные итоги игр. У России уже 10 золотых медалей на Олимпиаде, а ещё 21 бронза и серебро

Спорт 1 день назад

Рылов и Бацарашкина – двукратные! Новый день Олимпиады начался двумя золотыми медалями и допинг-скандалом

Шоу-бизнес 1 день назад

"Как же любовь?" квартира солиста "Иванушек" в Черногории выставлена на продажу

Шоу-бизнес 1 день назад

Гробы, ноты, координаты родного города: Какие татуировки бьют российские звезды на своем лице

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика