Российские дзюдоисты выиграли три медали на Олимпиаде в Токио

Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Бронзовые награды в личном первенстве выиграли Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

В медальном зачете по дзюдо лидерами стали японцы, завоевавшие девять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. Второе место заняли французы (2-3-3), третье – дзюдоисты из Косова (2-0-0). Сборная России заняла 13-е место.

В командном миксте сборная РФ по дзюдо не смогла завоевать бронзу. Россияне уступили команде Израиля со счетом 1:4.

Как отмечается, на Играх в Токио впервые прошли смешанные командные соревнования по дзюдо. Победителем стала сборная Франции, серебро у японцев, бронза у команд Германии и Израиля. Россияне разделили пятое место со сборной Нидерландов.

Соревнования среди смешанных команд дебютировали на чемпионате мира 2017 года. Сборная Японии ни разу не проигрывала в данном виде соревнований на мировых первенствах. На чемпионате мира 2021 года в Будапеште японские дзюдоисты не проиграли ни одной схватки в смешанном командном турнире.