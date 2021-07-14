Польская спортсменка призналась в своей ориентации во время награждения на Олимпиаде

Член женской сборной Польши по академической гребле Катажина Зиллман, завоевав серебряную медаль на Олимпийских играх 2020 в Токио, впервые призналась, что встречается с девушкой. Каминг-аут спортсменка совершила прямо в ходе церемонии награждения, посвятив победу своей второй половинке по имени Юлия, с которой уже несколько месяцев состоит в отношениях.

До этого момента 26-летняя г-жа Зиллман не рассказывала о своей сексуальной ориентации, пишет издание «Газета Выборча».

Впрочем, как выяснилось позднее, спортсменка не подозревала, что никто не осведомлен о её предпочтениях. Она пояснила в комментариях, что и не скрывала ориентацию, к примеру, принимала участие в спортивной акции против гомофобии, просто не заявляла о принадлежности к ЛГБТ-сообществу публично.

Зиллман в составе женской парной четверки Польши стала серебряным призером Олимпиады, принеся свой стране первую медаль в командном зачете.