Тег #WeWillROCyou на фоне побед россиян в ОИ набрал четверть миллиона постов

244 тысячи публикаций в социальных сетях набрал тег, который ввела в обиход генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на аналитическое агентство «Медиалогия».

Речь идет о теге #WewillROCyou, который российская сборная использует как свой клич.

«Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит», — писала Тина Канделаки.

В течение предыдущей недели тег поддержали Тимати и даже представительница МИД Мария Захарова. Последней даже пришлось оправдываться, что манекен с надписью PRESS, которого онаизбивала в своем творческом видео ничего общего со СМИ не имеет.

Рост популярности тега начался сразу после получения первых золотых медалей россиянами. В период с 18 по 24 июля было всего 30 постов с этим тегом. За сегодня (27 июля) их было опубликовано почти 76 тысяч.