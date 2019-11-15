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Дизайнер олимпийской сборной заработает на госконтрактах полмиллиарда рублей. И спорт здесь совершенно ни при чем

Пока сборная побеждает на Олимпиаде, ее официальный экипировщик Анастасия Задорина, которую связывают с ФСБ, громит конкурентов на Госзакупках

Фото: Instagram

В этом году ООО «Заспорт» заработало 455 миллионов рублей вовсе не на спортивной экипировке. Ей достались госконтракты на спецодежду для работников транспортной системы Москвы. Для трех ведомств компания поставила несколько сотен тысяч комплектов защитной экипировки. В списке лотов униформа, которая защищает от воды, производственных загрязнений, радиации, одежда со светоотражающими элементами и т. д.

За выполнение заказа для метрополитена «Заспорт» получило 332,5 миллионов рублей, за работу для «Администратора московского парковочного пространства« - 27 миллионов, за костюмы для Мосгортранса - еще 96 миллионов.

Справка

Компанию Zasport, с 2016 года одевающую российских олимпийцев, возглавляет Анастасия Задорина. Ее отец - генерал-полковник ФСБ Михаила Шекин, которого называют «завхозом ФСБ». С конца нулевых он возглавляет Службу обеспечения деятельности силового ведомства.

Название «Заспорт» созвучно названию компании Zasport, которая шьет форму для Олимпийской сборной. Это не случайно. В 2019 году связь между двумя фирмами подтверждала РБК сама Анастасия Задорина. Тогда впервые стало известно о том, что Московский метрополитен заказывает спецодежду у олимпийского дизайнера.

Тогда, как и сейчас, название фирм-конкурентов по тендеру на Госзакупках не раскрывались.

Конкурент бренда ZA Sport: Экипировать олимпийцев – это престижно

Компания Zasport стала известной в 2016 году, после того, как перехватила право шить олимпийскую форму у компании Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича. До этого единственным знаменитым проектом дизайнера Анастасии Задориной были футболки с надписями «Санкции? Не смешите мои Искандеры» и «Тополь санкций не боится», которые раздавали в обмен на одежду иностранных брендов в период санкций 2014 года.

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