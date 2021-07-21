13-летняя японка взяла золото на Олимпиаде. Увы, это не рекорд – опоздала на 2 дня

Японская спортсменка Момидзи Нисия стала золотым призером Олимпийских игр по катанию на скейтборде. Достижение особенно примечательно тем, что атлету всего 13 лет и 330 дней.

Совсем немного ей не хватил до мирового рекорда среди женщин, который принадлежит Марджори Гестринг из США. В свои 13 лет и 268 дней девушка взяла золото на Олимпиаде 1936 года в Германии.

При этом второе место на соревнованиях по скейтбордингу заняла бразильская спортсменка Раисса Леал. Если бы она сумела показать лучший результат, чем японка, то возрастной рекорд было бы окончательно покоре, потому что Леал всего 13 лет и 203 дня.

Бронзу на Олимпиаде взяла 16-летняя Фуна Накаяма из Японии.

Отметим, что накануне золото по скейтбордингу среди мужчин также завоевал представитель Японии Юто Хоригомэ.