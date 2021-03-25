Участников Олимпиады можно будет поддержать аплодисментами дистанционно

Телезрителям дадут возможность поддержать участников Олимпиады аплодисментами онлайн, также они смогут наблюдать за пульсом спортсменов.

Об этом пишет ТАСС.

По словам посла Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, в частности, во время соревнований по стрельбе из лука на экране с помощью микродатчика будет отображаться сердцебиение участников Игр. Кроме того, можно будет отслеживать, как повышается уровень адреналина в момент отпускания тетивы. Помимо этого, зрители смогут поддерживать спортсменов аплодисментами.

Дипломат отметил, что пандемия коронавируса ускорила внедрение этих технологий на несколько лет. «Я уверен, что спортсмены команды Олимпийского комитета России смогут передать миру чувство волнения и мечты через силу спорта. Мне бы очень хотелось, чтобы вы их поддержали по трансляции. В свою очередь я также надеюсь на их удачу и буду болеть за них», – сказал Кодзуки.

Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков. Местных зрителей также не допустят на соревнования в шести японских префектурах, в том числе в столице Японии.

Перед префектурой Токио, где завершилась эстафета олимпийского огня, прошла акция протеста, в которой приняли участие около ста человек, в течение дня запланировано еще несколько акций. По мнению демонстрантов, Игры проводятся для спонсоров и чиновников, а не для простых граждан и спортсменов, а на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в городе их и вовсе следовало бы отменить.

Суточный показатель по новым заболевшим COVID-19 в Токио подскочил почти до двух тысяч, что является максимумом с января 2021 года.