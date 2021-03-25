Сегодня, в 10:27

Участников Олимпиады можно будет поддержать аплодисментами дистанционно

Во время Олимпийских игр в Токио телезрители смогут увидеть на экранах сердцебиение спортсменов

Фото: Global Look Press

Телезрителям дадут возможность поддержать участников Олимпиады аплодисментами онлайн, также они смогут наблюдать за пульсом спортсменов. 

Об этом пишет ТАСС.

По словам посла Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, в частности, во время соревнований по стрельбе из лука на экране с помощью микродатчика будет отображаться сердцебиение участников Игр. Кроме того, можно будет отслеживать, как повышается уровень адреналина в момент отпускания тетивы. Помимо этого, зрители смогут поддерживать спортсменов аплодисментами.

Дипломат отметил, что пандемия коронавируса ускорила внедрение этих технологий на несколько лет. «Я уверен, что спортсмены команды Олимпийского комитета России смогут передать миру чувство волнения и мечты через силу спорта. Мне бы очень хотелось, чтобы вы их поддержали по трансляции. В свою очередь я также надеюсь на их удачу и буду болеть за них», – сказал Кодзуки. 

Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков. Местных зрителей также не допустят на соревнования в шести японских префектурах, в том числе в столице Японии.

Перед префектурой Токио, где завершилась эстафета олимпийского огня, прошла акция протеста, в которой приняли участие около ста человек, в течение дня запланировано еще несколько акций. По мнению демонстрантов, Игры проводятся для спонсоров и чиновников, а не для простых граждан и спортсменов, а на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в городе их и вовсе следовало бы отменить.

Суточный показатель по новым заболевшим COVID-19 в Токио подскочил почти до двух тысяч, что является максимумом с января 2021 года.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 19 часов назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 21 час назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 1 день назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 1 день назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 1 день назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Спорт 2 часа назад

Число зараженных COVID-19 на Олимпиаде в Токио достигло 110

Спорт 11 часов назад

Компания "За Спорт", которая экипировала сборную России к Олимпиаде в Токио - на грани банкротства

Спорт 15 часов назад

"Киркоров в перьях – это нормально, а спортсмены в стразах – нет?" Навка впала в ярость, увидев мужчин в художественной гимнастике, подписчики упрекнули ее в лицемерии

Спорт 23 часа назад

97% россиян не знают имен спортсменов на Олимпиаде. Глава ОКР: Вот в Токио и узнают

Шоу-бизнес 23 часа назад

Статую "рыжего" из "Иванушек" пытались украсть

Спорт 1 день назад

Скандал на Олимпиаде: Режиссер церемонии открытия уволен из-за шутки про Холокост

Культура и ТВ 1 день назад

"Просто убрали": Спектакли с Ольгой Бузовой во МХАТе отменили из-за выборов в Госдуму

Культура и ТВ 1 день назад

Хочу стать новой Катей Огонёк! Марина Клещева о своем будущем клипе и клипе Волощук С. Д.

Шоу-бизнес 1 день назад

Анастасия Волочкова: "Эти вакцины могут провоцировать впоследствии ВИЧ"

Шоу-бизнес 1 день назад

Брат Владимира Кузьмина: "До сих пор дружу со всеми его бывшими, включая Пугачеву!"

Культура и ТВ 1 день назад

В День рождения Татьяну Лазареву "плющит"

Туризм 1 день назад

"Закройте Крым с такими ценами на пару лет – пусть поголодают!" В Сети обсуждают слова Аксенова о возможном закрытии турсезона

Культура и ТВ 1 день назад

Репортаж со съемок нового сезона сериала "Сваты": Эксклюзив Sobesednik.ru

Туризм 2 дня назад

Половина россиян хотят стать космическими туристами, но большинство пугает цена вопроса

Культура и ТВ 2 дня назад

Киноэкскурсия: "Кавказская пленница" полвека спустя

Спорт 2 дня назад

МОК: флаги России в Токио можно будет размещать на официальных гостиницах Олимпиады

Культура и ТВ 2 дня назад

Орех Никулина, телепорт Шурика и знаменитый камень Нины: по следам "Кавказской пленницы"

Шоу-бизнес 2 дня назад

Ксения Собчак: Нелюбовь народа меня кормит и поит

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика