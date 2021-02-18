Вчера, в 23:29

Компания "За Спорт", которая экипировала сборную России к Олимпиаде в Токио - на грани банкротства

Предприятие, основанное дочерью генерал-полковника ФСБ Анастасией Задориной, начало борьбу за сохранение имущества.

Фото: Instagram

ООО "За Спорт" получила новый статус 8 июля - за 2 недели до начала Олимпийских игр. Теперь в графе “Состояние” в Выписке из Единого государственного Реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) стоит пометка о банкротстве.

Источники: ЕГРЮЛ / rusprofile.ru

Наблюдение - одна из процедур банкротства (признания должника не способным расплатиться с кредиторами). Она применяется для того, чтобы обеспечить сохранность имущества должника и провести анализ его финансового состояния.

Не смотря на финансовые проблемы, компания Zasport проводит в этом сезоне самую яркую кампанию за последние годы. Она организует модные показы формы сборной России и открывает новые магазины. Одна из торговых точек скоро должна заработать в здании стадиона “Динамо”. 

Кстати, “Динамо” - это особенный клуб в семье основательницы Zasport Анастасии Задориной. Ее отец - Михаил Шекин, дослужившийся в ФСБ до звания генерал-полковника, является руководителем волейбольного “Динамо Москва”.

﻿﻿В настоящее время, владельцем компании ООО “За Спорт” является Максим Сусленков. Анастасия Задорина вышла из состава учредителей в октябре 2020 года, но по-прежнему является публичным представителем компании-экипировщика.﻿

Фото: Instagram
Анастасия Задорина на стадионе команды "Динамо"
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