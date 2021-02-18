Компания "За Спорт", которая экипировала сборную России к Олимпиаде в Токио - на грани банкротства
Предприятие, основанное дочерью генерал-полковника ФСБ Анастасией Задориной, начало борьбу за сохранение имущества.
ООО "За Спорт" получила новый статус 8 июля - за 2 недели до начала Олимпийских игр. Теперь в графе “Состояние” в Выписке из Единого государственного Реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) стоит пометка о банкротстве.
Наблюдение - одна из процедур банкротства (признания должника не способным расплатиться с кредиторами). Она применяется для того, чтобы обеспечить сохранность имущества должника и провести анализ его финансового состояния.
Не смотря на финансовые проблемы, компания Zasport проводит в этом сезоне самую яркую кампанию за последние годы. Она организует модные показы формы сборной России и открывает новые магазины. Одна из торговых точек скоро должна заработать в здании стадиона “Динамо”.
Кстати, “Динамо” - это особенный клуб в семье основательницы Zasport Анастасии Задориной. Ее отец - Михаил Шекин, дослужившийся в ФСБ до звания генерал-полковника, является руководителем волейбольного “Динамо Москва”.
В настоящее время, владельцем компании ООО “За Спорт” является Максим Сусленков. Анастасия Задорина вышла из состава учредителей в октябре 2020 года, но по-прежнему является публичным представителем компании-экипировщика.