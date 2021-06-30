Норвежских гандболисток оштрафовали на €1,5 тыс. за игру в шортах вместо бикини

Сборную Норвегии по пляжному гандболу наказали за то, что девушки вышли на матч чемпионата Европы не в бикини, а в шортах.

Как поясняется на сайте Лиги чемпионов (EHF), в матче за бронзу против Испании в воскресенье, 18 июля, норвежские спортсменки играли в удлиненных шортах, что не соответствует правилам, определенным Международной федерацией гандбола (IHF).

«Дисциплинарная комиссия постановила наложить штраф в размере 150 евро на каждого игрока на общую сумму 1500 евро», – говорится в сообщении.

Норвежки пожаловалась на дискриминацию из-за запрета выступать в удобной для них одежде, пишет издание Verdens Gang. По словам гандболисток, бикини сексуализируют внешность, кроме того, ношение такой формы становится крайне проблематичным в период критических дней.