Подтверждено наличие мельдония у российских гребцов, собравшихся на Олимпиаду

Международная федерация гребного спорта сообщила, что четверых российских спортсменов решено отстранить от участия в Олимпиаде из-за допинга.

«Тренерский совет RRF глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных членов экипажа M4x и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам», – говорится в заявлении Федерации.

Сама Федерация гребного спорта России была вынуждена снять российских гребцов Павла Сорина и Никиту Моргачева из-за того, что их вторая допинг-проба подтвердила наличие мельдония в организме.

Первые пробы были получены еще в июле.

Международная федерация связалась с Литовской федерацией гребли, чтобы предложить освободившийся слот своей команде M4x, и ожидает ее решения.