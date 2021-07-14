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Не хвастаться Крымом и увиливать от вопросов. В СМИ попала методичка для олимпийцев из РФ

Российским спортсменам раздали методички с правильными ответами на вопросы с общественно-политической тематикой

Фото: Global Look Press

Участники Олимпийских игр в Японии, которые формально будут выступать под нейтральным флагом, а де-факто представлять Россию, получили специальные методички, где им объясняют, как нужно правильно отвечать на вопросы на общественно-политические темы. А по сути, как грамотно от них уходить. Об этом пишет газета «Ведомости», которая ознакомилась с содержимым документа, распространенного Олимпийским комитетом России (ОКР).

В частности, спортсменам рекомендуется полностью игнорировать актуальные темы и не отвечать на вопросы о политике, а также допинг-скандале, из-за которого Россию временно лишили права участия в Олимпийских играх. Вопросы о санкциях предлагается переадресовать тем, кто их вводил, добавляя, что сам спортсмен в обмане не участвовал. Действия разоблаченных коллег и государства предлагается не комментировать.

Не советуют российские чиновники спортсменам и отвечать на вопросы о присоединении Крыма и конфликте на Донбассе. «Спорт должен оставаться вне политики», — позиция, которую в этом случае должны высказывать олимпийцы из РФ.

Не рекомендуют российским спортсменам и высказывать свое мнение на темы социальные, такие как движение против полицейского насилия Black Lives Matters и харасмент. В первом случае надо сказать, что отношение к BLM — личное дело каждого (а свое собственное отношение не высказывать), добавив, что «Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

Признавать, что спортсмен знаком с проблемой харасмента, ОКР также не советует: следует говорить, что олимпиец о ней слышал, причем она распространена «во многих странах», но лично никогда не сталкивался. Также спортсменов просят заверять журналистов, что сообщество рано или поздно справится с ней.

В числе прочего участниками Олимпийских игр из России рекомендуется крайне внимательно относиться ко всему, что они публикуют в социальных сетях.

Газета обращает внимание, что подобные методички — уникальное для России явление. Со времен Советского союза от спортсменов не требовали изучать подобную политинформацию и не рассылали подобных документов. «Ведомости» также напоминают, что в СССР к сборной специально были прикомандированы сотрудники КГБ, которые проводили работы с олимпийцами.

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