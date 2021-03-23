Три очка за полмиллиона: В России заведено первое дело за договорной футбольный матч
Полиция продолжает расследование против одного из руководителей ростовского футбольного клуба «Чайка»
Полиция продолжает расследование против одного из руководителей ростовского футбольного клуба «Чайка», передает Readovka. Спортивный начальник серьезно рассчитывал на место команды в Футбольной национальной лиге и не нашел другого способа этого добиться, кроме как уговорить тренера соперников на взятку.
Спортивный наставник команды «Черноморец» оказался сговорчив на сумме в 500 тысяч рублей, благодаря чему команда весной 2019 года и выиграла матч со счетом 3:1.
Однако информация о нечестной сделке стала достоянием общественности и поводом для возбуждения дела по ранее не применявшейся в российских судах статье УК – Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
После 150 допросов в деле появилось шесть фигурантов из числа игроков «Черноморца» и их тренер. Всем им грозит до пяти лет лишения свободы.