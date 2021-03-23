Три очка за полмиллиона: В России заведено первое дело за договорной футбольный матч

Полиция продолжает расследование против одного из руководителей ростовского футбольного клуба «Чайка», передает Readovka. Спортивный начальник серьезно рассчитывал на место команды в Футбольной национальной лиге и не нашел другого способа этого добиться, кроме как уговорить тренера соперников на взятку.

Спортивный наставник команды «Черноморец» оказался сговорчив на сумме в 500 тысяч рублей, благодаря чему команда весной 2019 года и выиграла матч со счетом 3:1.

Однако информация о нечестной сделке стала достоянием общественности и поводом для возбуждения дела по ранее не применявшейся в российских судах статье УК – Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

После 150 допросов в деле появилось шесть фигурантов из числа игроков «Черноморца» и их тренер. Всем им грозит до пяти лет лишения свободы.