"Надеемся, вас закроют": Россияне врезали ВГТРК за ужасную трансляцию финала Евро

Телезрители раскритиковали Всероссийскую государственную телерадиокомпания (ВГТРК) за организацию трансляции финала Чемпионата Европы по футболу-2020. Во время игры картинка обрывалась каждый десять секунд, болельщикам приходилось искать обходные пути.

Финал ЧЕ транслировался на сайте "Смотрим.ру", который принадлежит ВГТРК. Государственный холдинг получил эксклюзивные права на показ матча между сборными Англии и Италии, но не смог обеспечить нормальную трансляцию. Картинка прерывалась, а сам сайт работал с перебоями. Одновременно финал транслировался на канале "Россия 1", но на легальных стриминговых сервисах он не работал - зрителей перенаправляли на все тот же "Смотрим.ру".

В итоге большое число болельщиков остались без главного футбольного события года. Они стали оставлять гневные комментарии в социальных сетях ВГТРК и "Смотрим.ру".