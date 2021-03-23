"Надеемся, вас закроют": Россияне врезали ВГТРК за ужасную трансляцию финала Евро
Портал гостелевидения не справился с нагрузкой, вызвав критику зрителей.
Телезрители раскритиковали Всероссийскую государственную телерадиокомпания (ВГТРК) за организацию трансляции финала Чемпионата Европы по футболу-2020. Во время игры картинка обрывалась каждый десять секунд, болельщикам приходилось искать обходные пути.
Финал ЧЕ транслировался на сайте "Смотрим.ру", который принадлежит ВГТРК. Государственный холдинг получил эксклюзивные права на показ матча между сборными Англии и Италии, но не смог обеспечить нормальную трансляцию. Картинка прерывалась, а сам сайт работал с перебоями. Одновременно финал транслировался на канале "Россия 1", но на легальных стриминговых сервисах он не работал - зрителей перенаправляли на все тот же "Смотрим.ру".
В итоге большое число болельщиков остались без главного футбольного события года. Они стали оставлять гневные комментарии в социальных сетях ВГТРК и "Смотрим.ру".
— Надеемся больше никогда с вами не придется столкнуться и вас закроют к черту.
— Вы не хотите извиниться перед болельщиками? Вы действительно сорвали просмотр.
— Да, красивый футбол.... Который было невозможно смотреть из-за вашего убогого, отвратительного ресурса, который падал каждые 2 минуты! 👎
Чтоб вы понимали мою боль. Россия 1 и Первый выпилились из агрегаторов и смотреть футбол можно только у них. Т.е. я захожу в Мегафон ТВ, а там «Россия 1» вообще нет. Смотри в приложении «Смотрим». Только оно лагает в говнину вообще. Рассыпаясь на квадраты и зваисая.— Wylsacom (@wylsacom) July 11, 2021
😡😡😡😡
Я, конечно, против линчевания в соцсетях... Но, надеюсь, смотрим.ру где-то ждёт свой нюрнбергский трибунал— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) July 11, 2021
Видеоплатформа ВГТРК «Смотрим.ру» — это именно то, чего мы всегда ждём от госкомпаний. Что они распилят кучу бабла, сделают неработающее говно и принудительно заставят всех им пользоваться.— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) July 11, 2021
ВГТРК до сих пор не извинилась перед зрителями, вместо этого представители холдинга стали удалять неугодные комментарии в социальных сетях.
В воскресенье вечером сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы. В финале Евро-2020 итальянцы по пенальти победили Англию (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1).
Медиаплатформа "Смотрим.ру" была открыта в ноябре 2020, она включает в себя онлайн-кинотеатр, цифровой приемник для телевизионного и радиоэфира, а также информационный портал. Сайт позволяет смотреть передачи государственного российского ТВ, а также сериалы "России 1" и новости "России 24".
Теги: #футбол, #ЧМ, #телевидение
Рубрика: Спорт