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"Надеемся, вас закроют": Россияне врезали ВГТРК за ужасную трансляцию финала Евро

Портал гостелевидения не справился с нагрузкой, вызвав критику зрителей.

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Фото: @Pixabay

Телезрители раскритиковали Всероссийскую государственную телерадиокомпания (ВГТРК) за организацию трансляции финала Чемпионата Европы по футболу-2020. Во время игры картинка обрывалась каждый десять секунд, болельщикам приходилось искать обходные пути.

Финал ЧЕ транслировался на сайте "Смотрим.ру", который принадлежит ВГТРК. Государственный холдинг получил эксклюзивные права на показ матча между сборными Англии и Италии, но не смог обеспечить нормальную трансляцию. Картинка прерывалась, а сам сайт работал с перебоями. Одновременно финал транслировался на канале "Россия 1", но на легальных стриминговых сервисах он не работал - зрителей перенаправляли на все тот же "Смотрим.ру".

В итоге большое число болельщиков остались без главного футбольного события года. Они стали оставлять гневные комментарии в социальных сетях ВГТРК и "Смотрим.ру".

Надеемся больше никогда с вами не придется столкнуться и вас закроют к черту.
Вы не хотите извиниться перед болельщиками? Вы действительно сорвали просмотр.
Да, красивый футбол.... Который было невозможно смотреть из-за вашего убогого, отвратительного ресурса, который падал каждые 2 минуты! 👎

ВГТРК до сих пор не извинилась перед зрителями, вместо этого представители холдинга стали удалять неугодные комментарии в социальных сетях.

В воскресенье вечером сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы. В финале Евро-2020 итальянцы по пенальти победили Англию (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1).

Медиаплатформа "Смотрим.ру" была открыта в ноябре 2020, она включает в себя онлайн-кинотеатр, цифровой приемник для телевизионного и радиоэфира, а также информационный портал. Сайт позволяет смотреть передачи государственного российского ТВ, а также сериалы "России 1" и новости "России 24".

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