"Во дворец в Геленджике к Кабаевой отправилась": россияне о возможном уходе Медведевой из спорта

Известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала слухи о том, что она окончательно покинула профессиональный спорт и ушла в отставку.

«Информации о завершении профессиональной карьеры пока не поступало. Хотелось бы, чтобы все эти данные исходили только из моих уст, тогда они будут достоверными. На данный момент я по этой теме не говорю ничего. Очевидно, что в следующий сезон я не вхожу. Однако я никогда не говорю «никогда». Да и заявления никакого не было», – отметила спортсменка, призвав всех жить сегодняшним днем.

При этом фигуристка отметила, что все время была одиночницей, но теперь ей предстоит выступать в рамках ледового шоу в паре с Энбертом, совершая довольно сложные парные элементы. «Это будет первое мое парное выступление. Чтобы подготовиться к постановке «Карениной», нам с Александром пришлось попотеть несколько месяцев», – подчеркнула она.

Примечательно, что слухи об уходе Медведевой из профессионального спорта появились не на пустом месте. К примеру, прошлый сезон фигуристка полностью пропустила и не приняла участия ни в одном из соревнований, сосредоточившись преимущественно на коммерческих проектах. Повторяется история и в нынешнем году. Отсюда и разного рода пересуды. Причем, судя по комментариям в социальных сетях, многие болельщики разделяют мнение о том, что с большим спортом Евгения решила завязать, при этом многие из них откровенно сожалеют, считая Медведеву довольно сильной спортсменкой, способной еще долго добиваться серьезных результатов. Есть и те, кто откровенно иронизирует над ситуацией, считая, что причина происходящего – желание фигуристки обеспечить себе безбедное существование.

«Хотелось бы видеть Женю на соревнованиях, она прекрасно передает программы и эмоции. Хотя есть сейчас технически сильнее фигуристки, но Женя для меня она номер 1»;

«Медведева ещё даст фору»;

«Мне жаль насчет следующего сезона – для меня Женя была бы самым главным его украшением»;

«Раньше это был любительский спорт. В профессионалы фигуристы уходили после того, как заканчивалась их спортивная карьера»;

«Её век короток... надо успеть найти папика»;

«Во дворец в Геленджике к Кабаевой отправилась», – пишут пользователи.