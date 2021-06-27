В прошлую субботу, в 16:55

"Во дворец в Геленджике к Кабаевой отправилась": россияне о возможном уходе Медведевой из спорта

В минувшем сезоне фигуристка не стала участвовать ни в одном из соревнований, решив посвятить себя коммерческим проектам

Фото: Global Look Press

Известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала слухи о том, что она окончательно покинула профессиональный спорт и ушла в отставку.

«Информации о завершении профессиональной карьеры пока не поступало. Хотелось бы, чтобы все эти данные исходили только из моих уст, тогда они будут достоверными. На данный момент я по этой теме не говорю ничего. Очевидно, что в следующий сезон я не вхожу. Однако я никогда не говорю «никогда». Да и заявления никакого не было», – отметила спортсменка, призвав всех жить сегодняшним днем.

При этом фигуристка отметила, что все время была одиночницей, но теперь ей предстоит выступать в рамках ледового шоу в паре с Энбертом, совершая довольно сложные парные элементы. «Это будет первое мое парное выступление. Чтобы подготовиться к постановке «Карениной», нам с Александром пришлось попотеть несколько месяцев», – подчеркнула она.

Примечательно, что слухи об уходе Медведевой из профессионального спорта появились не на пустом месте. К примеру, прошлый сезон фигуристка полностью пропустила и не приняла участия ни в одном из соревнований, сосредоточившись преимущественно на коммерческих проектах. Повторяется история и в нынешнем году. Отсюда и разного рода пересуды. Причем, судя по комментариям в социальных сетях, многие болельщики разделяют мнение о том, что с большим спортом Евгения решила завязать, при этом многие из них откровенно сожалеют, считая Медведеву довольно сильной спортсменкой, способной еще долго добиваться серьезных результатов. Есть и те, кто откровенно иронизирует над ситуацией, считая, что причина происходящего – желание фигуристки обеспечить себе безбедное существование.

«Хотелось бы видеть Женю на соревнованиях, она прекрасно передает программы и эмоции. Хотя есть сейчас технически сильнее фигуристки, но Женя для меня она номер 1»;

«Медведева ещё даст фору»;

«Мне жаль насчет следующего сезона – для меня Женя была бы самым главным его украшением»;

«Раньше это был любительский спорт. В профессионалы фигуристы уходили после того, как заканчивалась их спортивная карьера»;

«Её век короток... надо успеть найти папика»;

«Во дворец в Геленджике к Кабаевой отправилась», – пишут пользователи.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Расследование 3 дня назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Шоу-бизнес 1 минуту назад

Валентин Юдашкин узнал о том, что заболел коронавирусом, по прибытии из Италии

Шоу-бизнес 1 час назад

МакSим стало хуже: подруга певицы рассказала о ее критическом состоянии

Спорт 3 часа назад

Это было грандиозно: Михаил Боярский о победе сборной Италии на Евро-2020

Шоу-бизнес 4 часа назад

Олимпийский размер: Ким Кардашьян займется нижним бельем сборной США

Шоу-бизнес 7 часов назад

"Надеюсь, скоро пройдет": Успенскую измучил ковидный "хвост"

Культура и ТВ 9 часов назад

Хиппи-миллиардер Ричард Брэнсон: пять историй о знаменитом богаче-фрике

Спорт 18 часов назад

Чемпионат.com: Если в футболе существует справедливость, англичане не победят

Шоу-бизнес 18 часов назад

"Дебилизация поколения": Сергей Бурунов высказался по поводу выступления Бузовой во МХАТ

Культура и ТВ 19 часов назад

Россия в Каннах: от "красного списка" до красной дорожки. Репортаж

Шоу-бизнес 1 день назад

Алёна Апина: После нашей встречи Даня Милохин стал еще популярнее

Шоу-бизнес 1 день назад

Митя Фомин грешил в самолете

Культура и ТВ 1 день назад

Нани Брегвадзе: В Грузии живу надеждой на лучшее

Культура и ТВ 1 день назад

Мария Арбатова: "Москва слезам не верит" раскрыла Западу то, что было доступно только нам

Шоу-бизнес 1 день назад

Стас Костюшкин подал в суд на Монеточку за песню "Мама, я не зигую"

Культура и ТВ 1 день назад

Валерий Гаркалин: "Меньшов умел объединить зал в одну общую эмоцию"

Культура и ТВ 1 день назад

Геннадий Зюганов: "Фильмы Владимира Меньшова всех нас переживут"

Шоу-бизнес 1 день назад

У находящейся в коме МакSим улучшилось состояние

Спорт 2 дня назад

"Черчесов был Карабасом-Барабасом. За что его любить?" Россияне не удивлены, что игроки не поддержали тренера после увольнения

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика