«Верим, что это ошибка»: россияне поддержали гребцов, в чьих допинг-пробах нашли мельдоний

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительные пробы на мельдоний.

В июне Моргачева и Сорина включили в состав сборной России по академической гребле на Олимпиаду в Токио, но в итоговом списке, который во вторник огласил Олимпийский комитет России, их уже нет. Сейчас команда находится в Японии.

Отмечается, что положительный результат показали тесты, взятые вне соревновательного периода: на тренировке 17 июня.

«Ведем разбирательство. Будет вскрываться проба Б, минимальная надежда на хороший исход остается, но мы понимаем, что, скорее всего, Никите и Павлу не удастся участвовать в Олимпиаде», - рассказал глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Он также отметил, что Моргачев более четверти века занимается академической греблей, для него это должна была быть пятая Олимпиада. По словам главы федерации, и к нему, и к Сорину «никогда никаких вопросов не было» в плане допинга.

«Никита - эталон отношения к своему труду и правилам, которые нужно соблюдать в спорте. После того, как завоевали олимпийскую лицензию, у Никиты был чистый тест, а через 20 дней тест оказался уже положительным. Сделаем все, чтобы эту историю максимально глубоко расследовать и понять, откуда это появилось», - добавил Свирин.

Функционер не исключил, что произошла ошибка.

В олимпийском составе Моргачева и Сорина заменили Никита Еськин и Александр Матвеев.

Не бурное, так как до Олимпиады пока еще есть время. В соцсетях развернулось обсуждение. И при этом россияне поддерживают спортсменов.

«Это ошибка, хотя бы потому что из-за эпидемии спортсмены вряд ли смогут присутствовать при анализе. А без контроля там мельдоний найдут обязательно, хотя бы для того, чтобы сохранить «честь мундира». И почему такая срочность? Сорин ведь сказал, что пробу крови проанализируют сначала в независимой лаборатории. Считаться же с мнением спортсменов, находящихся в шоке... Важные решения нужно принимать обдуманно», - считает читатель.

«Принимать мельдоний после той истории, когда он стал нарицательным – верх глупости, поэтому верю, что это ошибка», - поддерживает первого комментатора следующий.

«Парни, верим в вас! Желаю, чтобы все разрешилось хорошо», - россияне верят, что спортсмены все же смогут выступить на Олимпиаде.