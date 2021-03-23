Италия обыграла сборную Испании и вышла в финал Евро-2020 – кто станет вторым финалистом?

Сборная Италия вышла в финал Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 после победы над сборной Испании по пенальти.

Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время закончилось со счетом 1:1, нападающий итальянской сборной Федерико Кьеза на 60-й минуте открыл счет, а к 80-й минуте форвард сборной Испании Альваро Мората сравнял его и перевел игру в дополнительное время, в ходе которого счет не изменился. В итоге сборная Италии победила в серии пенальти 4:2 и вышла в финал турнира.

Италии предстоит встретиться с победителем матча Англия – Дания, который состоится сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Коэффициент победы англичан равен 1.73, а вот успех Дании оценён экспертами в 5.60, ничья – 3.65.

Как отмечает news.sportbox.ru, Англия не проигрывает в финальных турнирах чемпионатов Европы уже 13 матчей подряд – девять побед и четыре ничьи. Англичане также не пропустили ни одного мяча в свои ворота в 10 из 11 последних матчей. Сборная Дании не может похвастаться такой статистикой, но ей удалось забить за 2021 год 28 мячей в ворота соперников, что на девять больше, чем у сборной Англии. При этом датчане стали первой командой в истории Евро, которой удалось выйти в полуфинал после двух поражений на старте группового турнира.

Финал Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 состоится в воскресенье 11 июля в Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.