Юрий Лоза: Зарплата Черчесова больше, чем у всех троих тренеров, вместе взятых, в нашей группе – Бельгии, Финляндии и Дании

– Почему наша сборная вылетела из турнира?

– Наша команда составлена из слабых и средних футболистов. Она может, в принципе, добиваться каких-то средних результатов, но при наличии очень хорошо организованной игры. Организация игры - это порядок, который должен создать тренер. К сожалению, Черчесов этого делать не умеет – я говорю об этом два года, даже устал об этом говорить. При любом наборе игроков, при любом спаде, немцы всегда фавориты. Потому что немцы – это порядок. Немец бежит сам и еще бежит за того парня. Он совершенно точно отрабатывает все, что ему говорит тренер, потому что это входит во внутреннею структуру футболиста. Это нутро его. И поэтому, когда толковый тренер из слабых игроков создает команду, она все равно работает как хорошо отлаженная машина, потому что каждый знает свой маневр, каждый может его не хотеть, но выполняет. И тогда машина работает.

– Что нужно сделать с нашей командой?

– Назначить толкового тренера, который поставит игроков. В свое время без единого легионера Романцев выиграл шесть матчей подряд в лиге чемпионов – такого сейчас никто не может повторить! Можете себе представить каких результатов добивался тренер с игроками, которые не были тогда звездами. Да, это были хорошие игроки, но там не было ни Марадоны, ни Кройфа. Там были нормальные ребята – Аленичев, Титов.

Когда пришел Хиддинк, он сразу начал делать из наших футболистов голландцев. Он потребовал лишнее время на физподготовку, раскачал так этих ребят, что ни одна майка не налезала, они начали носиться по полю, как ненормальные, т.е. играть в тотальный футбол. Вся Голландия всегда была больна тотальным футболом еще с тех времен, когда становилась дважды чемпионом, вице-чемпионом мира. И он что еще сделал. Он взял Лизюкова, хорошего атакующего полузащитника, поставил в защиту, заставил его бегать по краю поля – от своей кромки до другой. Но это голландская манера. Жирков первые полчаса отрабатывал замечательно, пока силы были, но бегать от одного прыжка до другого - это же глупость. Почему голландцы не стали тогда чемпионами мира, потому что команда к последнему матчу сдувалась, ну нельзя носиться так, нет таких физических сил, мяч бегает быстрее – это им объяснили все чемпионы, которые у них выигрывали. Пришел второй голландец, тоже опять Жиркова в защиту поставил, он бегал, бегал, бегал, когда кончился тотальный футбол, пришел Черчесов и снова поставил Жиркова в защиту на то же самое место. Как можно? Сколько можно? Мы создать не можем ни одного момента. У нас по пальцам можно пересчитать игроков, которые способны что-то создать. Жирков тогда был из них, и он всю жизнь пробегал в обороне. От того, что череда тупых тренеров угробили его карьеру. В принципе, Жирков был бы хорошим забивающим игроком, если бы не бегал как ненормальный, не пытался вбрасываться под ноги в подкатах.

Еще один момент. У нас все пытаются сейчас строить свою игру, отталкиваясь от самых лучших результатов, а их добился якобы Хиддинк. Когда мне говорят, что Хиддинк великий, я спрашиваю, при чем тут Хиддинк. Вы поймите, ну везло нам, на чемпионат Европы мы поехали просто чудом. Потому что хорваты взяли и обыграли англичан. Если бы не обыграли, мы бы не поехали никуда. Ну вот просто случайность такая, что мы приехали и что-то показали тогда. Изначально Хиддинк не великий тренер, а средний тренер. И нельзя строить сейчас, отталкиваясь от каких-то его задумок, сегодняшнюю игру сборной – это неправильно. Хиддинк не понимает футбол по-настоящему. И Черчесов же не поменял ничего! У нас не поменялась игра. Ему ставят все время в заслугу то, что он вставил испанцам, но там выиграла нога Акинфеева. Но это же невозможно смотреть, это мука какая-то смотреть, как играет команда. И это не значит, что они совсем бесталанные - они делают не то, что нужно. Они играют не в тот футбол, который может приносить результат. Отсюда неудовольствие такой игрой. Потому что непонятно, зарплата у нас выше, чем в Реале, а играют, как дворовая команда. Потому что она не организована. Так играть в защите нельзя. Ну нельзя посылать сопернику. Зачем? Это же детский, юношеский футбол учит, что нельзя посылать сопернику в своей штрафной площадке. Этому учат в детской спортивной школе. Почему этого не знают наши футболисты, я не врубаюсь.

– Не жалеете, что в сборной нет таких игроков, как Аршавин?

– Аршавин один матч в жизни сыграл, когда пришел в Челси, забил четыре гола, а потом его посадили на скамейку, потому что забивать он перестал. Он хороший игрок, но говорить, что Аршавин - это Марадона тоже нельзя. У нас были всегда талантливые ребята, и Аршавин талантливый парень, хороший, замечательный парень, но один талантливый парень не выиграет футбол. Это надо быть гением, таким, как Марадона.

– В сборной Португалии же есть такой один игрок, от которого зависит исход.

– Он не Марадона, он не созидатель. Дело в том, что та сборная Аргентины с Марадоной и Португалия – это две разные команды. Сегодняшняя сборная Португалии без Рональдо и с Рональдо ну не сильно отличается.

– Что вы переживали, когда смотрели игру нашей сборной?

– Мне говорят: «ты накаркал». Ну как я мог накаркать? Я перед чемпионатом сказал, что наши из группы не выйдут с такой игрой. Потому что я посмотрел контрольный матч с Болгарией, в котором пробили по воротам один раз со случайного дурацкого пенальти. Нельзя выигрывать, если ты не бьешь по воротам.

– Черчесов должен уйти или остаться?

–Он был хорошим вратарем. Но он не тренер, это видно. Там, где хорошие тренеры, команды играют. У Черчесова зарплата в 10 раз выше, чем у датского тренера, которому он проиграл 1:4. Наверное, надо все-таки думать, ребята, может не стоит ему платить такую зарплату. Черчесов получает больше, чем все три тренера, вместе взятых в нашей группе – Бельгии, Финляндии и Дании.

– Вы сами продолжаете играть в футбол?

– Вы что? Мне 67 лет. Я уже переиграл – я до 50 играл. Мне врачи говорят: ты что, больной? Надо было в 40 повесить на гвоздик бутсы и ходить пешком по лестнице. В футбол после 40 лет никто не должен играть, как и в волейбол, как и в баскетбол. Это игры, которые подразумевают приземление на одно колено. А у нас все-таки физиология прямоходящего - у нас вес должен равномерно распределяться на обе ноги, поэтому коленные суставы и вылетают.

– Подведем итог.

– Менять структуру футбола надо. Те деньги, которые уходят на гигантские зарплаты футболистов, надо направить в детский футбол. Все. Чтобы тренеры любили свою работу, чтобы они учили, каждому пацану индивидуально ставили удар, объясняли, как надо действовать на поле, объясняли базовые принципы, движения, как ставить корпус во время удара, как ставить голову, куда можно посылать, куда нельзя, что нельзя отдавать назад своему вратарю в площадь ворот. Как наши бьют по воротам? У нас 99,9% ударов идут выше ворот. Почему? Потому что человек не кладет корпус параллельно земле – этому учат в детской школе. Но уже не будут учить, потому что тренер детской спортивной школы получает маленькую зарплату и будет работать так, как работал с нами, когда я пришел в «Локомотив» в Алма-Ате: он шел пить пиво, а нам бросал этот мячик и говорил «10 кругов вокруг стадиона». И все. Из-за того, что у нас переломались ноги, у нас 70% талантливых пацанов отсиделось, потому что играли не на том покрытии, не в той обуви. Так давайте смотреть на футбольный мир футбольными глазами. Пока вы не создадите хорошую детскую спортивную школу, у вас не будет детского футбола, когда тренеры ходили по школам и отбирали талантливых игроков.