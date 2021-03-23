Известный советский футболист призвал уйти в отставку футбольных тренеров России и Украины

Один из самых заметных футболистов в истории СССР и Украины Александр Заваров призвал тренера сборной России Станислава Черчесова и тренара сборной Украины Андрея Шевченко подать в отставку после неудач на Евро-2020.

«Думаю, что и российский, и украинский тренеры должны уйти в отставку, признать, что не справились. Весь народ надеялся», — заявил бывший футболист и тренер в интервью РБК.

По мнению Заварова, игроки обеих сборных оказались бесхарактерны. Особенно - если сравнить их с командой Венгрии, которой не вышла из группы, но при этом достойно билась со сложнейшими соперниками (Германией, Францией и Португалией) и показала яркую игру. Также он отметил сборную Швейцарии, которая дошла до 1/4 финала, но уступила испанцам в серии пенальти. «Да, проиграли по пенальти, но с какими командами они играли! Такое ощущение, что обе наши команды играли с ощущением — быстрей бы все закончилось и мы бы уехали в отпуск», — добавил он.

Заваров считает, что тренер сборной России Станислав Черчесов не донес до футболистов главную идею, что на них смотрит вся страна, которая переживает тяжелое время из-за коронавируса. «Ну порадуйте их своей самоотдачей, качеством игры! Но этого не получилось. Не было огонька ни в одной, ни в другой команде. С виду мощные ребята, но очень слабые в футбольном плане», — заявил Заваров.

Российская сборная по футболу ранее не смогла выйти из группы после поражения от сборной Дании 1:4, а украинцы проиграли англичанам в 1/4 финала Евро со счетом 0:4.