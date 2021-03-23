Вспышка «испанки» в Питере. Репортаж
Россия простилась с Евро-2020 четвертьфинальным матчем
В пятницу Санкт-Петербурге состоялся последний матч чемпионата Европы – четвертьфинал Испания – Швейцария. Испанцы смогли выиграть только по пенальти. Прекрасный солнечный день располагал к прогулкам болельщиков. Доехали, правда, немногие.
Этот Евро был обречён на жалкое подобие чемпионата мира в России 2018 года, который стал ярким футбольным карнавалом-фестивалем. Вот и в пятницу, в день четвертьфинального матча, до Петербурга добрались небольшие кучки болельщиков из Европы. В кабаках на улице Рубинштейна по-прежнему собирается народ, но до мундиаля трёхлетней давности этому Евро как до Луны.
Питер проводил четвертьфинал в достаточно напряжённой обстановке: число болеющих коронавирусом в России, в отличие от европейских стран, ползёт вверх, и самое неприятное, что финские и шведские фанаты частично слегли после поездок на матчи своих сборных в нашу культурную столицу. Политические провокации и голословные обвинени, как могла бы подумать Мария Захарова из МИДа, тут ни при чём: трое моих сотоварищей, с которыми мы ездили в Петербург на стартовый матч России с Бельгией в Москве тоже привезли «корону».
Строже всего масочный режим проверяют в Петербурге в фан-зонах, где люди смотрят все матчи на больших экранах под открытым небом вне зависимости, проходят они в Питере или в других городах. На Конюшенной площади, пока корреспондент Sobesednik.Ru заряжал телефон на спонсорской стойке, подошли два полицейских и попросили надеть маску.
То ли дело в многочисленных питерских столовках: в них не то что не пригодился заботливо припасённый мною высокомерный московский QR-код, но даже и про маски не слыхивали: персонал чихать хотел и на вирус, и на котлеты. На стадионе – что-то промежуточное: объявления, конечно, звучат, стюарды на многочисленных входах вас проверят, но на самих трибунах желающие маску снимают. Получается примерно 50/50. Отменять матчи Евро, конечно, никто не собирался, маховик запущен, и на питерскую вспышку закрыли глаза.
Конечно, можно свихнуться, если думать только об эпидемии. Развлекались болельщики перед матчем общением и раскрашиванием лиц аквагримом в цвета флагов играющих сборных. Получалось довольно сумбурно: после окончания матча какая-то девочка объясняла покидавшему стадион в хорошем настроении испанцу, что на самом деле болела за его страну. «А это что у вас на щеке?» - со смехом вопрошал он.
Другой испанец, сидевший за воротами на фанатской трибуне, неожиданно обратился по-русски с акцентом к сидящим рядом россиянам: «Эй, русские друзья! Если я говорю «Эспанья, Эспанья!», вы тоже помогайте!»
Задора хватило ненадолго. К середине матча российские болельщики заскучали. Кто-то в VIP-секторе попытался затянуть «Катюшу» - не поддержали. Несколько раз проскандировали «Россия-Россия». А потом наконец-то и футболистам удалось обратить на себя внимание яркой игрой.
Швейцарцы располагались на трибунах кучнее, чем испанцы, и кричалки кричали слаженнее. В итоге после того, как судья удалил с поля Ремо Фройлера, российский стадион стал поддерживать сборную Швейцарии, а испанцев откровенно освистывать. Это помогло Швейцарии удержаться в дополнительное время, их вратарь Зоммер творил чудеса, но серию пенальти они проиграли.
Теги: #Евро-2020, #Испания, #Санкт-Петербург, #футбол, #Швейцария
Рубрика: Спорт