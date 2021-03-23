Сегодня, в 3:31

Вспышка «испанки» в Питере. Репортаж

Россия простилась с Евро-2020 четвертьфинальным матчем

Фото: Константин Баканов

В пятницу Санкт-Петербурге состоялся последний матч чемпионата Европы – четвертьфинал Испания – Швейцария. Испанцы смогли выиграть только по пенальти. Прекрасный солнечный день располагал к прогулкам болельщиков. Доехали, правда, немногие.

Этот Евро был обречён на жалкое подобие чемпионата мира в России 2018 года, который стал ярким футбольным карнавалом-фестивалем. Вот и в пятницу, в день четвертьфинального матча, до Петербурга добрались небольшие кучки болельщиков из Европы. В кабаках на улице Рубинштейна по-прежнему собирается народ, но до мундиаля трёхлетней давности этому Евро как до Луны.

Фото: Константин Баканов

Питер проводил четвертьфинал в достаточно напряжённой обстановке: число болеющих коронавирусом в России, в отличие от европейских стран, ползёт вверх, и самое неприятное, что финские и шведские фанаты частично слегли после поездок на матчи своих сборных в нашу культурную столицу. Политические провокации и голословные обвинени, как могла бы подумать Мария Захарова из МИДа, тут ни при чём: трое моих сотоварищей, с которыми мы ездили в Петербург на стартовый матч России с Бельгией в Москве тоже привезли «корону».

Строже всего масочный режим проверяют в Петербурге в фан-зонах, где люди смотрят все матчи на больших экранах под открытым небом вне зависимости, проходят они в Питере или в других городах. На Конюшенной площади, пока корреспондент Sobesednik.Ru заряжал телефон на спонсорской стойке, подошли два полицейских и попросили надеть маску.

То ли дело в многочисленных питерских столовках: в них не то что не пригодился заботливо припасённый мною высокомерный московский QR-код, но даже и про маски не слыхивали: персонал чихать хотел и на вирус, и на котлеты. На стадионе – что-то промежуточное: объявления, конечно, звучат, стюарды на многочисленных входах вас проверят, но на самих трибунах желающие маску снимают. Получается примерно 50/50. Отменять матчи Евро, конечно, никто не собирался, маховик запущен, и на питерскую вспышку закрыли глаза.

Фото: Константин Баканов

Конечно, можно свихнуться, если думать только об эпидемии. Развлекались болельщики перед матчем общением и раскрашиванием лиц аквагримом в цвета флагов играющих сборных. Получалось довольно сумбурно: после окончания матча какая-то девочка объясняла покидавшему стадион в хорошем настроении испанцу, что на самом деле болела за его страну. «А это что у вас на щеке?» - со смехом вопрошал он.

Другой испанец, сидевший за воротами на фанатской трибуне, неожиданно обратился по-русски с акцентом к сидящим рядом россиянам: «Эй, русские друзья! Если я говорю «Эспанья, Эспанья!», вы тоже помогайте!»

Фото: Константин Баканов

Задора хватило ненадолго. К середине матча российские болельщики заскучали. Кто-то в VIP-секторе попытался затянуть «Катюшу» - не поддержали. Несколько раз проскандировали «Россия-Россия». А потом наконец-то и футболистам удалось обратить на себя внимание яркой игрой.

Швейцарцы располагались на трибунах кучнее, чем испанцы, и кричалки кричали слаженнее. В итоге после того, как судья удалил с поля Ремо Фройлера, российский стадион стал поддерживать сборную Швейцарии, а испанцев откровенно освистывать. Это помогло Швейцарии удержаться в дополнительное время, их вратарь Зоммер творил чудеса, но серию пенальти они проиграли.

Фото: Константин Баканов
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 2 дня назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 3 дня назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 5 дней назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 5 дней назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 5 дней назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Культура и ТВ 3 часа назад

Олег Фомин о "Баренцевом море": я пытался понять, как люди выдержали ужасы войны

Спорт 8 часов назад

"Все считают, что с русскими можно делать что угодно": Задержанная в Париже теннисистка идет в суд

Шоу-бизнес 13 часов назад

Яна Поплавская о поступке Бероева: Некоторые вещи трогать нельзя

Культура и ТВ 15 часов назад

"Порок сердца": Кравец назвала причину смерти звезды "Пусть говорят"

Туризм 15 часов назад

Хозяйку отеля в Анапе оштрафовали за выселение лесбиянок

Шоу-бизнес 15 часов назад

Долина, Басков и Носков едут на "Славянский базар в Витебске"

Шоу-бизнес 15 часов назад

Айза и Гуф снова вместе?

Шоу-бизнес 15 часов назад

"МакSим поможет коллективная молитва!" Калашникова рассказала о лечении тяжелобольной певицы

Шоу-бизнес 16 часов назад

Стас Барецкий: Я готов бесплатно отдать МакSим место на Ваганьковском кладбище

Шоу-бизнес 16 часов назад

"Винтаж", Вера Брежнева, IOWA: Названы 10 артистов, которые споют хиты группы t.A.T.u.

Шоу-бизнес 18 часов назад

Шансы МакSим – 2%: Журналист, снявший фильмы о пандемии, обосновал важность вакцинации

Шоу-бизнес 20 часов назад

Внук Ротару шокировал ее фанатов

Туризм 23 часа назад

Дневник отдыхающей: День базарный

Культура и ТВ 1 день назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Шоу-бизнес 1 день назад

"Кокорин рассказал жене, что было на зоне?" В сети гадают, почему футболист расстался с супругой

Культура и ТВ 1 день назад

Антон Адасинский ушел из МХАТа после спектакля с Бузовой о Сталине

Шоу-бизнес 1 день назад

"Непривитых начнут хватать и колоть насильно". Кто из звезд выступил против повальной вакцинации?

Культура и ТВ 1 день назад

Легендарный "1984" в необычном виде

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика