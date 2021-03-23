Вспышка «испанки» в Питере. Репортаж

Питер проводил четвертьфинал в достаточно напряжённой обстановке: число болеющих коронавирусом в России, в отличие от европейских стран, ползёт вверх, и самое неприятное, что финские и шведские фанаты частично слегли после поездок на матчи своих сборных в нашу культурную столицу. Политические провокации и голословные обвинени, как могла бы подумать Мария Захарова из МИДа, тут ни при чём: трое моих сотоварищей, с которыми мы ездили в Петербург на стартовый матч России с Бельгией в Москве тоже привезли «корону».

Строже всего масочный режим проверяют в Петербурге в фан-зонах, где люди смотрят все матчи на больших экранах под открытым небом вне зависимости, проходят они в Питере или в других городах. На Конюшенной площади, пока корреспондент Sobesednik.Ru заряжал телефон на спонсорской стойке, подошли два полицейских и попросили надеть маску.

То ли дело в многочисленных питерских столовках: в них не то что не пригодился заботливо припасённый мною высокомерный московский QR-код, но даже и про маски не слыхивали: персонал чихать хотел и на вирус, и на котлеты. На стадионе – что-то промежуточное: объявления, конечно, звучат, стюарды на многочисленных входах вас проверят, но на самих трибунах желающие маску снимают. Получается примерно 50/50. Отменять матчи Евро, конечно, никто не собирался, маховик запущен, и на питерскую вспышку закрыли глаза.