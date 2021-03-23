Символика сборной Украины пользуется популярностью в Петербурге

Сборная Украины по футболу проводит последние часы подготовки перед главным своим матчем в истории: команда Андрея Шевченко вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Между тем, россияне в отношении украинцев разделились на два лагеря. Если одни настроены враждебно, то другие, согласно опросам, именно сборную Украины, наряду с Италией, готовы поддержать в плей-офф после вылета с Евро дружины Черчесова.

В пользу того, что россияне довольно активно болеют за Украину, говорят и точки по продаже футбольной символики в Петербурге, где проходила часть матчей чемпионата. В официальных сувенирных магазинах украинской символики не было (продавались только шарфы, футболки и бейсболки тех сборных, которые играли в Питере).

Но у тётушек-«неофициалок» на выходе из фан-зоны удалось увидеть в числе прочих и жовтно-блакитные шарфы «Украина», которые, как и другую подобную продукцию, наряду с шарфами футбольных клубов, «матчевыми» шарфами и, например, красным шарфиком «СССР», можно было приобрести по 500 рублей (исключение составляет только шарф «Зенита», который патриотичные питерские торговки продают за 600). Украинская символика лежит на видном месте и, по словам продавщиц, пользуется относительным спросом: «Да, покупают иногда».

Фан-зоны в Петербурге тоже переживали за украинцев. Во всяком случае, в стартовом матче команды Шевченко против сборной Нидерландов, который был богат на мячи, собравшиеся у экранов на Конюшенной площади заметно больше радовались украинским голам, чем голландским. Тогда Украина проиграла 2:3 и в итоге чудом вышла из группы, однако в 1/8 финала сенсационно одолела Швецию, занявшую первое место в группе E.

Кого считают фаворитом в матче с Англией, вопрос наивный. В букмекерских конторах ставки на победу англичан, до сих пор не пропустивших ни одного мяча (!) на этом Евро, в 6 раз выше, чем на успех украинцев. Для Англии это будет единственный матч, который они проводят не у себя дома в Лондоне, а на гостевом стадионе в Риме.