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"Без прививки на работу нельзя, а на шоу Навки можно?": Фигуристку "раскатали" за ледовое шоу в Сочи

Татьяна Навка анонсировала шоу «Руслан и Людмила», которое пройдет в зале "Сочи Парк Арена" с 1 июля по 30 сентября. В Instagram спортсменки эта новость не встретила ажиотажа.

Фото: Global Look Press

Пользователи напомнили Навке о разгаре коронавируса. Ранее власти Краснодарского края решили не пускать на курорты туристов, которые не прошли вакцинацию.

– Вот интересно, все в команде привитые? А зрители? А то на работу без прививки не пускают, а на «Руслан и Людмилу» - пожалуйста. Где логика? - возмущается пользователь elenapochernikova.
– Какое шоу в разгар эпидемии? Как только не стыдно. Из людей не пойми что сделали. Байкотировать все ваши шоу! - замечает skuridina.m.

На эти комментарии Татьяна Навка, которая обычно открыто ведет себя в сети, отвечать не стала.

Через сайт компании «Навка шоу» билеты можно купить на любую трибуну в «Сочи Парк Арене», которая вмещает 1500 зрителей. При этом, на схеме не заметно, что в зале действует правило шахматной рассадки зрителей. Получается, что рядом могут сесть 10 человек.

Для того, чтобы попасть на шоу Татьяны Навки, придется заплатить от 3500 до 5000 тысяч рублей.

Фото: navka.show
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