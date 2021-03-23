За кого болеют звезды на футбольном Чемпионате

Михаил Боярский, актер:

– Ни за кого! Просто посмотрю, а болеть не буду. Болею я только за наших. Про вылет сборной России все сказано уже, это печальное событие. Надо решать что-то серьезно, это не моя компетенция, поэтому пускай решает руководство, потому что дальше так продолжаться, конечно, не может.

Дмитрий Потапенко, предприниматель:

– Скорее, за бельгийцев. По нескольким причинам: хорошо играют, второе - очень небольшие страны, в которых еще и футболисты непрофессиональные (у них другие профессии, а играют они для души) умудряются надирать задницу нашим профессиональным футболистам, которые получают чумовые народные деньги. Причем, надирать еще так, что она у нас горит и будет гореть еще очень долго. Команда Бельгии в этом смысле мне очень импонирует по своей логике поведения. Они действительно хорошо играют.

Татьяна Тарасова, тренер:

– Я буду болеть за фантастическую, красивую игру, за тех, кто выдержит все это. Если бы вы спросили меня о провале в фигурном катании, я бы вам ответила, а про футбол я не имею права говорить. Думаю, что у нас уже просто нет никакого спорта, нет игры. И мы не имеем никаких оснований каждый раз ожидать каких-то побед.







