На "Тур де Франс" колонна велогонщиков повалилась на асфальт из-за привета бабушке
Девушку, из-за плаката которой спортсмены получили травмы, ищет полиция
В 45 километрах от финиша на первом этапе велогонки «Тур де Франс» десятки спортсменов попали в аварию из-за оплошности зрительницы мероприятия, пишет SWR.
Девушка поодаль от приближающейся колонны повернула в направлении камер плакат с просьбой передать привет ее бабушке и дедушке.
Плотность движения была очень высокой и гонщик Тони Мартин на полной скорости врезался в выскочившую перед ним зрительнику и повалился на землю. Следом за ним начали врезаться и падать другие участники марафона.
The fan was watching the TV cameras and not the riders. #TDF2021 pic.twitter.com/hHtNkx6gFu— CyclingTips (@cyclingtips) June 26, 2021
Многие спортсмены получили ушибы, ссадины. Часть травм получится установить позже. Кому-то из участников пришлось сойти с дистанции из-за полученных травм.
СМИ сообщают, что девушка, ставшая причиной аварии, объявлена полицией в розыск. Возбуждено уголовное дело, по которому она может получить до года лишения свободы.
Теги: #происшествия
Рубрика: Спорт