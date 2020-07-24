На "Тур де Франс" колонна велогонщиков повалилась на асфальт из-за привета бабушке

В 45 километрах от финиша на первом этапе велогонки «Тур де Франс» десятки спортсменов попали в аварию из-за оплошности зрительницы мероприятия, пишет SWR.

Девушка поодаль от приближающейся колонны повернула в направлении камер плакат с просьбой передать привет ее бабушке и дедушке.

Плотность движения была очень высокой и гонщик Тони Мартин на полной скорости врезался в выскочившую перед ним зрительнику и повалился на землю. Следом за ним начали врезаться и падать другие участники марафона.