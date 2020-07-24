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На "Тур де Франс" колонна велогонщиков повалилась на асфальт из-за привета бабушке

Девушку, из-за плаката которой спортсмены получили травмы, ищет полиция

Фото: Global Look Press

В 45 километрах от финиша на первом этапе велогонки «Тур де Франс» десятки спортсменов попали в аварию из-за оплошности зрительницы мероприятия, пишет SWR.

Девушка поодаль от приближающейся колонны повернула в направлении камер плакат с просьбой передать привет ее бабушке и дедушке. 

Плотность движения была очень высокой и гонщик Тони Мартин на полной скорости врезался в выскочившую перед ним зрительнику и повалился на землю. Следом за ним начали врезаться и падать другие участники марафона.

Многие спортсмены получили ушибы, ссадины. Часть травм получится установить позже. Кому-то из участников пришлось сойти с дистанции из-за полученных травм.

СМИ сообщают, что девушка, ставшая причиной аварии, объявлена полицией в розыск. Возбуждено уголовное дело, по которому она может получить до года лишения свободы.

Теги: #происшествия

Рубрика: Спорт

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