Дмитрий Потапенко: "Деньги на футболистов надо собирать смсками"

- Причина провала нашей сборной в том, что люди, которые должны заниматься у нас футболом, занимаются лишь имитацией, в целом организацией спортивной деятельности, в том числе и в области футбола, - сказал предприниматель Sobesednik.ru. - У нас практически отсутствуют как класс необходимые песочные часы отбора, нет жесточайшей конкуренции еще на этапе спортивных школ. Когда наша сборная выходит, они, попросту говоря, зарабатывают деньги. У меня есть предложение выделять деньги на больных детишек из бюджета, а футболистам деньги на зарплату собирать смсками. И это как раз будет показатель народной любви.