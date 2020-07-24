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Фан-зона в Питере – остров свободы: 5 правил для посетителей "Футбольной деревни"

Несмотря на ковидные ограничения, здесь все еще можно собираться и болеть за сборную количеством 5000 человек. Только осторожно.

Фото: Дмитрий Соколов

Закрыть питерские площадки для болельщиков одним указом местных властей непросто. Три из четырех фан-зон организованы УЕФА и являются частью чемпионата Европы. Мы провели в главной зоне для болельщиков почти сутки и узнали, как вести себя, чтобы не омрачить праздник.

Оставить дома все лишнее. Всех входящих тщательно досматривают сотрудники охраны. Вещи сканируют рентгеном. Тех, кто попробует пронести острые предметы или любые жидкости, отправляют за территорию фан-зоны, где находится камера хранения. После этого очередь придется отстоять заново.

Носить маски. Несмотря на то, что «Футбольная деревня» (главная фан-зона Питера) устроена под открытым небом, носить маски там строго обязательно. Это компромиссное решение, на которое пришлось пойти организаторам. Территорию постоянно патрулируют сотрудники полиции, ЧОП и на всякий случай бригады скорой помощи.

Запастись деньгами. Посещение фан-зоны абсолютно бесплатно. Организаторы отыгрываются на продаже напитков и сувениров. За банку пива здесь придется выложить 300 рублей, за форму любой из сборных – не меньше 7000 рублей. А вот продажу еды запретили из-за карантина.

Не закрывать воду. Одно из самых странных правил фан-зон – там не разрешают закупоривать бутылки с напитками. Крышку продавец всегда оставляет себе. Даже если вы купили пятилитровую канистру с водой.

Бросить курить. Для курения и отправления других потребностей в «Футбольной деревне» есть специальная зона. Но лучше ходить туда только по необходимости. После того как в фан-зону набьется 5000 болельщиков, в этом закутке можно узнать, что такое настоящая давка.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Фан-зона в Питере – остров свободы: 5 правил для посетителей "Футбольной деревни"».

Рубрика: Спорт

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