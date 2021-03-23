Гражданская жена владельца "Спартака" Федуна: его развод – сложная история

Гражданская жена владельца «Спартака» Зарема Салихова, которая не так давно вошла в совет директоров клуба, но менее, чем через три недели вышла из него, недовольная назначением нового главного тренера, дала откровенное интервью.

«Мы познакомились в Хорватии в 2005 году. Мне было 18 лет, и я знать не знала, кто такой Федун. Июнь, нетипичная для Хорватии погода – всего шесть градусов, ночью выпадает снег. Девушки проходят подготовку к конкурсу, а он там играл в теннис. Было очень много девушек – где-то 27, плюс ещё с прошлого года, ещё кто-то. Все замёрзли, потому что ни у кого не было с собой одежды, рассчитанной на снег. Мы гуляем по Дубровнику, он всех загоняет в магазин и говорит: «У вас 15 минут, покупайте тёплую одежду. Кто что унесёт – я всё оплачиваю».

Все побежали, стали набирать бусы, купальники. А я стояла у входа и думала: «Вот цирк». Что я, побегу в толпу, что ли? Федун мне говорит: «Почему ты не идёшь?» Пошёл, нашёл какой-то розовый спортивный костюм на три размера больше. И вот с тех пор мы вместе», – отметила Зарема.

Также она рассказала, почему они до сих пор официально не женаты.

«Там какая-то сложная история в разводе Леонида с женой. Он считает, что да – они развелись. Конечно, это связано с активами. И достаточно крупными. Мы не женаты, потому что он сказал: «Хочешь свадьбу – сделай сиськи». Я сказала «нет». Видимо, да, ему это было важно», – сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.